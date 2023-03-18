Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Çelik, Bakan Akar ile birlikte prefabrik çarşıda incelemelerde bulundu

Yerel Haberler

Vali Çelik, Bakan Akar ile birlikte prefabrik çarşıda incelemelerde bulundu

Hatay'da enkaz kaldırmanın yanı sıra yaşam destek ve hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Hatay'da enkaz kaldırmanın yanı sıra yaşam destek ve hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kütahya Valisi Çelik, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Burdur Valisi Ali Aslantaş ile birlikte hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar kapsamında Defne ilçesinde esnaf için yapılan prefabrik çarşıda incelemelerde bulundu.

Esnaf için 50 prefabrik iş yerinden oluşturulan çarşıya ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan Akar ve Vali Çelik, iş yerlerini gezdi.

Çekilen kura sonucu iş yeri almaya hak kazanan esnafla da sohbet eden Bakan Akar ve Vali Çelik, daha sonra iş yerlerinin kurulumunda görev alan işçilerle bir araya geldiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Valiliği Hatay Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title