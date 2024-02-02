Vali Canbolat, Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 93. yıldönümünde mesaj yayınladı

Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 93. yıldönümünde bir mesaj yayınlayan Vali Yakup Canbolat; "O'nun ziyaret ettiği ve ziyaretinin önemli sonuçlar ortaya çıkardığı şehirlerden biri de Aydın ilimizdir" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Atatürk'ün 3 Şubat 1931'de Aydın'a gelişinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her dönem güncelliğini koruyan büyük bir lider olduğuna dikkat çeken Vali Canbolat; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 93.Yıldönümünü heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Bu anlamlı günde Kurtuluş Savaşının Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnetle ve şükranla anıyorum. Atatürk, düşünceleri, başarıları, eserleri, ilke ve devrimleriyle yaşadığı çağı aşan ve her dönemde güncelliğini koruyan büyük bir liderdir. Liderliğin verdiği sorumlulukla savaş şartlarında ulusal bilinci artırmak amacıyla çıktığı yurt gezilerine kaldığı yerden devam eden Atatürk, bu kez de Anadolu'nun ekonomik, siyasi ve kültürel yönden durumunu tespit etmek, Anadolu'da ki değişimleri, gelişimleri ve yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için alınması gereken önlemleri yerinde görmek ve incelemek amacı ile birçok il ve ilçeye ziyaretlerde bulunmuştur. O'nun ziyaret ettiği ve ziyaretinin önemli sonuçlar ortaya çıkardığı şehirlerden biri de Aydın ilimizdir. Atatürk'ün Aydın ve ilçelerine gerçekleştirdiği seyahatler sırasında yaptığı konuşmalar, istek ve temennileri çağdaş Türkiye oluşturma hedefinin önemli adımlarıdır. Aydınlıların Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına gösterdiği sevgi ve milli mücadeleye verdiği desteğin, onların vatan ve milletine sadakatinin ve bağımsız yaşama arzusunun bir göstergesidir. Bu düşüncelerle, Aydın'a gelişinin 93. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle, saygıyla anıyor, tüm Aydınlıları selamlıyorum" dedi. - AYDIN