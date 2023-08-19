Vali Aslan'ın ilk ziyareti şehitlik oldu

DÜZCE(İHA) –Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın göreve başlamasının ardından ilk ziyareti şehitlik, sonrasında ise 15 Temmuz Şehidi Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın kabri ve ailesi oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın göreve başlamasının ardından ilk ziyareti şehitlik, sonrasında ise 15 Temmuz Şehidi Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın kabri ve ailesi oldu.

Son yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Düzce'ye atanan Selçuk Aslan, görevine başladı. Vali Aslan, göreve başladığı gün ilk ziyaretini Şehitliğe yaptı. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından dua edildi ve vatan için canını seve seve veren şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Vali Selçuk Aslan daha sonra 15 Temmuzda FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın kabrini ardından da Annesi Hanife Baysan ve Babası Ramazan Baysan'ı evlerinde ziyaret edip bir süre hasbihal etti. - DÜZCE