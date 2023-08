Vahap Seçer: Hayat Pahalılığı O Kadar Had Safhadaki Dar Gelirlilerin Bu İşin Altından Kalkması Mümkün Değil

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Sulama Borusu, Makine-Ekipman ile Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi Kapsamında Küçükbaş Hayvan ve Yem Dağıtım Töreni”ne katıldı. Seçer burada, “Çift araç vergisi MTV ödüyorsunuz. KDV, ÖTV, her şey arttı. Bu da maliyetlere yansıdı. Bu belediyeye de sıkıntı yarattı. 10 liraya aldığımız yol 12 liraya, 10 liraya aldığımız boru 13 liraya, 5 liraya aldığımız hayvan 6 liraya çıktı. Çalışanlarımızın maaşı için hiçbir şey söylemek istemiyorum. ‘Bize şu kadar maliyet yansıttı’ demek onlara yapılacak en büyük haksızlık, günah olur. Dün personelin yeni ücret rejimi ile ilgili bir toplantıda ‘Ne kadar verirsek verelim yine az’ dedim. Hayat pahalılığı o kadar had safhadaki dar gelirlilerin bu işin altından kalkması mümkün değil. Ekonomi bu durumda. Ben Belediye Başkanınız olarak mevcut kaynaklarımı, tarımdan, ihtiyaç sahibi insanlarımıza, bütün sosyal sınıflara kadar, imkânlarım dâhilinde sonuna kadar kullanacağım” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dün Yakaköy Canlı Hayvan Ticaret Merkezi'nde yapılan Sulama Borusu, Makine-Ekipman ile Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi Kapsamında Küçükbaş Hayvan ve Yem Dağıtım Töreni"ne katıldı. Tarımsal üretime destek olmayı amaçlayan proje kapsamında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Akdeniz, Çamlıyayla, Mezitli, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerindeki 34 üreticiye 850 küçükbaş hayvan,136 ton yem, sulama kooperatiflerine 13 bin 638 metre çelik sulama borusu desteği ile 1 adet Üzüm Sıkma Makinesi ve 1 adet Ceviz Soyma Makinesi teslim edildi.

CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer, Hasan Ufuk Çakır, Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kooperatif, birlik ve oda temsilcileri, muhtarlar ve üreticilerin katıldığı törende Seçer bir konuşma yaptı.

"MERSİN'İN YENİ BİR SU KAYNAĞINA İHTİYACI VAR"

Mersin'in ihtiyacı olan suyu karşılayabilecek bir barajın olduğunu hatırlatan Seçer, Pamukluk Barajı'na yapılacak isale hattı ve arıtma tesisi ile birçok sorunun halledilebileceğini vurgulayarak, "Mersin'in yeni bir su kaynağına ihtiyacı var. Bu kaynak da Pamukluk Barajı. Şu anda barajda su var. Bizim emniyet supabımız niteliğinde bir depo görevi görüyor. Biz Berdan Barajı'ndan suyu ise elektrik enerjisiyle basıyoruz. MESKİ'nin elektrik faturası yılda 1 milyar TL'nin üzerinde. Ancak Pamukluk Barajı'na bir isale hattı ve bir içme suyu arıtma tesisi yaptığımız noktada artık Mersin'e suyu cazibe yoluyla alacağız. Yani elektrik enerjisi harcamayacağız. Faturalarınız daha ucuz su bedeli ile gelecek" ifadelerini kullandı.

Pamukluk Barajı için önceki dönemlerde Devlet Su İşleri (DSİ) ile bir protokol yapıldığını ancak DSİ tarafından şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını belirten Seçer şunları kaydetti:

"Bunu siyaset meselesi ya da bir polemik meselesi yapmayalım. DSİ bir hazırlık içerisinde. 'Biz o protokolü unutalım, isale hattını yapalım, MESKİ de arıtma tesisini yapsın' diyor. Biz de şu anda herhangi bir finansman imkanımız olmadığı halde; özellikle Avrupa Birliği fonları ve diğer yabancı fonlardan İller Bankası aracılığıyla faydalanma umuduyla bunu kabul ediyoruz ve bunun yapımı için zaten proje çalışmalarımız başladı.

MESKİ uluslararası kredi kuruluşları ile görüşüp kredi temin etme peşinde. Geçtiğimiz günlerde de ben Sayın Çevre Bakanı'nı ziyaret ettim. Biliyorsunuz İller Bankası Çevre Bakanlığı'na bağlı. Sayın Özhaseki'ye şu anda size anlattığımı anlattım. İşi bilen, eski bir belediye başkanı olma hüviyeti ile aynı lisanı konuştuğumuz için beni anladı ve İller Bankası finansman kaynaklarını Mersin'de, Pamukluk Barajı'nda arıtma tesisi yapmak üzere faydalanmak için çalışma yapacağını ve bize katkı sunacağını söyledi. Umut ediyorum kısa bir süre sonra bu gerçekleşir, finansmanı buluruz ve DSİ isale hattını, MESKİ de içme suyu arıtma tesisini yapar. Belki de gelecek 100 yılın projesini Mersin'e kazandırmış oluruz."

"VATANDAŞLARIMIN SUYU HEBA ETMEMELERİNİ İSTİYORUM"

Suyun tarımsal üretim ve hayvancılık için de önem arz ettiğine değinen Seçer, vatandaşları su kullanımı konusunda uyardı. Seçer, "Bir damla suyun önemi var. Vatandaşlarımın suyu heba etmemelerini istiyorum. Gereksiz yere, bahçe sulamak için MESKİ'nin suyunu kullanmasınlar. MESKİ'nin görevi öncelikli olarak köy yerinde vatandaşların temiz içme suyunu karşılamaktır, sulama suyunun temini değildir" dedi.

2023 yılında toplam 100 kilometre sulama borusu desteği vereceklerini ve şimdiye kadar 52 kilometresini üreticiye teslim ettiklerini söyleyen Seçer, "Bu yılla beraber 262 kilometreye erişmiş olacağız. Verimli, kaliteli, pazar değeri yüksek ürünler üretmek için su önemli. Bizim de üreticimize katkımız olsun istiyoruz. Bunu da proje kapsamında kooperatifler eliyle yapıyoruz. 4 yıllık görev sürem boyunca dağıttığımız hayvan, alet-ekipman, su borusu ile ilgili belediye başkanı olarak yetkili daire başkanına telefonu kaldırıp 'Şu adama, şu birliğe, şu köye, şu vatandaşa, 500 metre boru verin, 25 tane hayvan verin' gibi bir talimatım asla olmamıştır. Ama şunu da söylemişimdir; 'Eğer ki adaletten saparsanız, bana söz getirirseniz iki elim yakanızdadır'. Bu dağıtımlarda adaletli olduğumuzdan eminim, hiçbir endişem yok" dedi.

"ÇİFTÇİNİN ALIN TERİNİN KARŞILIĞI OLMALI, ÇİFTÇİ DESTEKLENMELİ, ÜRETMELİ"

Konuşmasında tarımsal üretimin önemine de değinen Seçer şu ifadeleri kullandı:

"Gıda olmasa yaşayamayız. Türkiye'de tarım hep önemliydi çünkü toprakları verimli, çünkü toplum tarım toplumu, çiftçi toplumu. Mersin de böyle. Mersin dediğinde kıl keçisi, portakal, sera, sebze akla gelir. Tartıda ağır olup pahada hafif gibi görünen bu üretim, Mersin'deki huzurumuz demektir.

Ben tarımcı bir belediye başkanıyım. Sayın Vekilimin söylediği gibi sonradan olma değil, anadan doğma çiftçi bir adamım. Toprağı, kültivatörü, su motorunu biliyoruz, üzümü de, portakalı da, keçiyi de, koyunu da biliyoruz. Burada işler güzel. Çünkü üreticiyle aynı dili konuşabiliriz. Ben üreticiyi anlayabilirim. Göreve geldiğimiz günden bu yana tarım bizim için öncelikli. Sadece bizim yönetim anlayışımızdan kaynaklı tarıma destek veriyoruz. ya da fide-fidan, alet ekipman, koyun-keçi ya da yem dağıtımı aklınıza ne gelirse yaptığımızın her biri görev değil, destektir.

Gönül isterdi ki bütçelerimiz tarıma daha fazla destek ayırmaya uygun olsun. Emin olun birçok alana bonkör davranıyorum. İhtiyaç sahibine, çocuğa, kadına, öğrenciye, gence benim bakış açım farklı. Yaşantımda, alın teri döken, çalışan dediğiniz zaman akan suların durduğu bir akla sahibim. Emek karşılıksız kalmamalı. Çiftçinin alın terinin karşılığı olmalı, çiftçi desteklenmeli, üretmeli. Bölgenin ihtiyacı olduğu çeşitlere öncelik vererek, daha yeni çeşitlere; avokado gibi pasiflora gibi tropikal meyvelerinin Anamur bölgesinde özellikle sahil ilçelerimizde daha fazla üretilmesini sağlamaya çalışıyoruz."

Tarsus'tan Mersin Merkez'e, Anamur'dan Çamlıyayla'ya olan yol çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Seçer, "Biz öyle zaman gelir ki Mersin'i şantiye haline çeviririz. Aradan 1-2 yıl geçti ve Mersin ilk iki yılımızdan sonra şu anda şantiye gibi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm yollarımız Mersinlimizin hak ettiği şekilde inşa ediliyor. Özellikle köy yolları çok önemli. Üreticinin ürettiği ürünü pazara getirebilmesi için iyi bir yol lazım. Yoksa ürettiği kiraz, domates pazara girene kadar komposto, salça olur. Hiç merak etmeyin üreticinin derdini bilen bir başkanınız var" diye konuştu.

"BU YIL DA 60 ÜRETİCİYE BİN 500 HAYVAN DAHA VERECEĞİZ VE 6 BİN HAYVAN DAĞITMIŞ OLACAĞIZ"

Hayvan dağıtımının önemli bir proje olduğunu kaydeden Seçer, bu projeyi Veteriner Hekimler Odası, Tarım İl Müdürlüğü, Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile birlikte yürüttüklerini belirterek, "Elbette bunun finansmanını Büyükşehir Belediyesi sağlıyor. Ama proje ortaklarımızla beraber en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi. Her yıl 60 aileye bin 500 hayvan verdiklerini aktaran Seçer, bunları da bölgenin uygunluğuna göre dağıttıklarını söyledi. Bugüne dek toplam 4 bin 500 hayvan dağıtımı yaptıklarını ekleyen Seçer, "Bu yıl da 60 üreticiye bin 500 hayvan daha vereceğiz ve 6 bin hayvan dağıtmış olacağız. Hayvanlarımız da yavruluyor, yavruladıkça bize iade ediliyor. Biz bunları emanet veriyoruz üreticilerimize. Onlar bize emanet edecek, biz yeni üreticilere vereceğiz. Bu çark böyle dönecek. Beş yıl sonra artık hayvana para vermeyeceğiz. Bu yıl bin 500 hayvanın bin 200'ünü çiftliklerden aldık, sadece 300 hayvanı bedelini ödeyerek aldık. Yemi bizden, ilacı bizden, veteriner hizmetleri sağ olsun odamızdan. Hayvan seçiminde de birliğin katkısı var. Bunları hep beraber yapıyoruz. Türkiye'de model olabilecek bir proje olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Söz konusu projeden 240 ailenin yararlandığını ve bunlardan 121'inin kadın olduğuna değinen Seçer, "Kadınlar hep olsun, girişken olsun, hakkını arasın, üretimde olsun. Çünkü onlar çalışıyorlar" diye konuştu. Toplam bin ton civarında yem de dağıtılmış olacağını söyleyen Seçer, tören kapsamında da 34 yetiştiriciye 850 küçükbaş hayvan ve 136 ton da yem verdiklerini söyledi.

"BU MEMLEKETE ADALET DAĞITMAK İÇİN BELEDİYE BAŞKANI OLDUM"

Seçer konuşmasının devamında şu hususlara değindi:

"Ben bu memlekete adalet dağıtmak için, haksızlığı hukuksuzluğu ortadan kaldırmak için belediye başkanı oldum. Dört yılı geçti. Görev yaptığım süre içerisinde, beni geceleri uykusuz bırakan, ateşe saran bir günahım olmadı. Allah çocuklarıma, babalarının haram kuruşunu yemesini nasip etmesin. Bizim görev yaptığımız makamlar koltuklar çok zor koltuklardır. Vebali, sorumluluğu büyüktür. İlk 5 yıl bittikten sonra CHP'nin adayı Vahap Seçer'se mindere çıkar ve 5 yıllık sürede yaptığı işlerden dolayı da mindere çekinmeden çıkar. Çünkü bu 5 yıllık sürede elbette ki biliyoruz, işini iyi yaparsan halkın karşısına başın dik çıkarsın, başını kimseye eğemez. Ama görevini iyi yapamazsan, halkın karşısına çıkmaktan hatta aday olmaktan korkarsın. Aday olsan bile vatandaş senin hesabını sandıkta görür, seni getirdiği gibi götürür.

"HAYAT PAHALILIĞI O KADAR HAD SAFHADAKİ DAR GELİRLİLERİN BU İŞİN ALTINDAN KALKMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Vatandaşımız için de zor zaman. Hele üreticimiz için çok zor zaman. Uygulamaları görüyorum, zamları, vergi yükünü eleştiriyorum. Çift araç vergisi MTV ödüyorsunuz. KDV, ÖTV, her şey arttı. Bu da maliyetlere yansıdı. Bu belediyeye de sıkıntı yarattı. 10 liraya aldığımız yol 12 liraya, 10 liraya aldığımız boru 13 liraya, 5 liraya aldığımız hayvan 6 liraya çıktı. Çalışanlarımızın maaşı için hiçbir şey söylemek istemiyorum. 'Bize şu kadar maliyet yansıttı' demek onlara yapılacak en büyük haksızlık, günah olur. Dün personelin yeni ücret rejimi ile ilgili bir toplantıda 'Ne kadar verirsek verelim yine az' dedim. Hayat pahalılığı o kadar had safhadaki dar gelirlilerin bu işin altından kalkması mümkün değil. Ekonomi bu durumda. Ben Belediye Başkanınız olarak mevcut kaynaklarımı, tarımdan, ihtiyaç sahibi insanlarımıza, bütün sosyal sınıflara kadar, imkanlarım dahilinde sonuna kadar kullanacağım. Görev sürem boyunca 'Bu ekonomik kriz süresi içerisinde vatandaşlarıma nasıl yardımcı olabilirim, nasıl katkı yapabilirim?' bunun bilinci ile bunun çalışması ile imkanlarımı sonuna kadar kullanacağım. Emin olun her zaman olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanında olacağım."

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ise konuşmasında, "Köylerimizi genç, dinamik ve üreten insanlar terk etmek durumunda kalıyor. Dünya genelinde tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi gerekiyor. Çiftçilerimiz yeterli desteği alamadığı için köylerini boşaltmak durumunda kalıyor" ifadelerini kullandı. Kış ayrıca, "Çiftçilerimiz alın terinin karşılığını almalı. Çiftçi, üretici ve köylü desteklenmeli. Mersin Büyükşehir Belediyesi tam da bunu yapıyor. Çiftçimizin uygun koşullarda üretim yapması ve ürettiğini satabilmesi için birçok projeler yapıyor ve çok önemli desteklerde bulunuyor" diye konuştu. 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi ile birlikte gençlere, kadınlara ve üreticilere Büyükşehir Belediyesi'nin umut olduğunu söyleyen Kış, "2024 yerel seçimlerinde Başkan'ımız tüm Mersin'in desteğini alacak ve daha birçok önemli projeye imza atamaya devam edecek" dedi.

TALAT DİNÇER: ÜRETİM DURDUĞU TAKDİRDE HER ŞEY BİTER

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, "Üretim durduğu takdirde her şey biter. Yaptığı işlerle birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanı dışında bile çok çalıştığını görebilirsiniz. Mersin sevdalısı olan Başkan'ımızın her yerde bir dokunuşu var. Başkan'ımız üreticilerin halinden anlıyor ve ekipman desteği sağlıyor. Mersin'de hizmetlerimizi en ücra köşelere kadar ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, "Azimli ve kararlı çalışmalarından dolayı tüm Mersin adına Başkan'ımız Vahap Seçer'e şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmetlerin devamlı olması ve Mersin'i kalkındırması, memleketin buhranlı zamanlarında bizi anlaması, çiftçinin ve üreticinin yanında olması Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde oldu" dedi.

Tarsus İlçesi Cinköy Mahallesi Muhtarı İsmail Kıvrak ise, "Başkan'ımızın Tarsuslu olmasından ve Büyükşehir'de hizmet vermesinden dolayı gururluyuz. Köyümüze sulama borusu desteği verildi. Tarım arazilerinde bütün yollarımız mucurlandı. Köyümüzdeki kadınlarımız da üretim yapsın diye pekmez makinesi desteği sağladık. Bu destekler sayesinde üretim yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toroslar'da yaşayan ve "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi"nden faydalanan üretici Ali Zengin, "Biz insanlar üretimden vazgeçmemeliyiz. Emek veren ve sürekli üretmek isteyen üreticilerden isteğim, yetişemediği yerlerde Büyükşehir Belediyesi'nden destek alsınlar. Büyükşehir Belediyesi'nin bizi her konuda desteklemesi beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.