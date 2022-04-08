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Uşaklı şehitler, Polis Haftası'nda unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Uşaklı şehitler, Polis Haftası'nda unutulmadı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası kutlama programı dahilinde şehitliğe ziyarette bulunarak şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

UŞAK (İHA) - Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası kutlama programı dahilinde şehitliğe ziyarette bulunarak şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü ve 4 - 10 Nisan Polis Haftası kutlama programları çerçevesinde Şekerevleri Mahallesi Şeker Evleri Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret etti. Anma programına İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in yanı sıra emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve emniyet mensupları katıldı.

Çok sayıda polisin katıldığı ziyarette İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Edilen duaların ardından İl Emniyet Müdür Mesut Gezer ve beraberindeki heyet şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti. - UŞAK

Uşaklı şehitler, Polis Haftası'nda unutulmadı

Uşaklı şehitler, Polis Haftası'nda unutulmadı

Uşaklı şehitler, Polis Haftası'nda unutulmadı

Uşaklı şehitler, Polis Haftası'nda unutulmadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası, Polis, Uşak, Yerel, Haberler

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