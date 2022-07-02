Ünlü tatil merkezi Çeşme'de kamusal alanlarda çadır yasağı

Ünlü tatil merkezi İzmir'in Çeşme ilçesinde, kamusal alanlarda, plajlarda, park ve bahçelerde ve kamp alanlarında, çadır kurulamayacak ve karavan konulamayacak.

Çeşme Belediyesi encümeni, Çeşme Kaymakamlığından gelen çadır kurma ve karavan yasağı talebini görüştü. Buna göre Çeşme ilçesi sınırları içindeki plajlarda, kamusal alanlarda, park ve bahçelerde, kamp alanlarında çadır, karavan ve benzeri geçici konaklama yeri kurulmaması doğrultusunda karar alındı. Kararın uygulanmaya başlandığı öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel