Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Turist Sayımızda 2022'nin 7. Ayına Göre Yüzde 79 Artış Oldu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’a gelen turist sayısıyla ilgili “2023'ün ilk 7 ayında yabancı turist anlamında yaklaşık 400 bin misafirimiz var. Yabancı turist sayımızda 2022'nin 7 ayına göre yüzde 79 artış oldu. Yerli ve yabancı toplamında da 2023'ün 7 aylık dönemini baz aldığımızda 740 bin misafirimiz var. Bunda da geçen yılın ortalamasını baz aldığımızda yüzde 43 artış söz konusu” dedi.

ESRA NUR PERVAN

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'a gelen turist sayısıyla ilgili "2023'ün ilk 7 ayında yabancı turist anlamında yaklaşık 400 bin misafirimiz var. Yabancı turist sayımızda 2022'nin 7 ayına göre yüzde 79 artış oldu. Yerli ve yabancı toplamında da 2023'ün 7 aylık dönemini baz aldığımızda 740 bin misafirimiz var. Bunda da geçen yılın ortalamasını baz aldığımızda yüzde 43 artış söz konusu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği memleketi Trabzon'da Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret ettikten sonra İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

"YENİ ZİGANA TÜNELİMİZDEN 880 BİN ÜZERİNDE ARAÇ GEÇTİ"

Yeni Zigana Tüneli'nin bölge ulaşımına büyük bir katkısı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Son 21 yılda Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaptığımız yatırımlarım miktarı yaklaşık 78 milyar liradır. Trabzon'un 2003'e kadar sadece 56 kilometre bölünmüş yolu vardı biz 184 kilometre daha yaparak 240 kilometreye ulaştık. Yollarının 89 kilometresi BSK kaplamalıydı, 488 kilometreye yükselttik. 2007 yılında yıllarca bitmeyen adeta bir yılan hikayesine dönen Karadeniz Sahil Yolunu biz tamamladık. Karadeniz Sahil Yolu ile Samsun'dan Sarp Sınır Kapısı'na kadar hareket geldi. Trabzon'da kuzeyden güneye ulaşım sağlayan birçok yolu bitirdik. Bir kısmında da çalışmalarımız devam ediyor. Müsadenizle bunları tek tek saymayayım. Size Zigana'dan bahsetmek isterim. Yeni Zigana Tüneli ile iki asra yakın bir süredir yapım, iyileştirme gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü güzergaha adeta bir mühür vurduk. Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan 14,5 km uzunluğunda Yeni Zigana Tüneli'ni çift tüplü olarak inşa ettik. Açıldığı günden bu yana Yeni Zigana Tünelimizden 880 bin üzerinde araç geçti. Yeni Zigana Tüneli, Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı projelerinden birisi olmuştur. Yine, Maçka-Karahava kesiminin de bölünmüş yol haline getirilmesiyle Trabzon'dan Erzurum, Ağrı ve İran sınırına uzanan yolun standardı da yükseldi. Böylece güzergahtaki trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki merkezlere ve limanlara sorunsuz akışını sağlanmış oldu."

"EN ÖNEMLİ KARAYOLU PROJELERİMİZDEN BİRİ KANUNİ BULVARI YOLU"

Trabzon genelinde 40 milyar proje bedeli ve 23 projenin devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Trabzon genelinde şu anda yaklaşık 40 milyar proje bedeli ile 23 karayolu projemiz devam ediyor. Hiç şüphesiz devam eden en önemli karayolu projelerimizden biri Kanuni Bulvarı Yolu'ndaki çalışmalarımızdır. Bildiğiniz üzere Kanuni Bulvarı; Trabzon şehir içi trafiğinde yaşanan yoğunluğun çözümünü doğrudan ilgilendiren bir projemiz. Toplam 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı Yolu'nu BSK kaplı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz. Şu anda Kanuni Bulvarı'nın Yenicuma-2 Kavşağı – Çukurçayır Kavşağı arasında kalan 4 kilometreliklik kesiminde ve 1 kilometrelik Değirmendere bağlantısında da yapım çalışmalarımız devam ediyor. Boztepe Tüneli'ni ve viyadüğünü hizmete açmayı planlıyoruz. Projenin tamamını da 2024 yılı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Araklı ilçemiz üzerinden Bayburt'a ulaşım sağlayan Araklı-Bayburt Yolu'nun 7 – 17 kilometreleri arasında kalan 10 kilometrelik kesimdeki yapım çalışmalarımız devam ediyor.

"TRABZON GÜNEY ÇEVRE YOLU ÇALIŞMALARIMIZI DA BAŞLATTIK"

Bildiğiniz üzere Trabzon Güney Çevre Yolu çalışmalarımızı da başlattık. Toplam 43,8 kilometreden oluşan Güney Çevre Yolu'nun 35,8 kilometresini 15 adet tünel ile, 2,1 kilometresini ise 14 adet viyadük ile geçmeyi planlıyoruz. Üç kısım halinde hayata geçireceğiz. 16,5 kilometre uzunluğundaki 1. kısmında Çevre Yolu'nun Karadeniz Sahil Yolu'ndan ayrıldığı proje başında T-1 Tüneli portaline ulaşabilmek için kazı ve destek çalışmalarına devam ediyoruz. Trabzon'daki yatırımlarımız ulaşımın tüm modlarını kapsıyor. Türkiye'de bir taraftan kara yolu yatırımları devam ederken özellikle demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik. Planlamalarımız içerisinde Trabzon da bu yatırımların ortasında bulunuyor. Samsun-Sarp demir yolu ve bunun merkezi de Trabzon. Toplam 513 kilometre uzunluğunda planlanan demir yolunun proje çalışmalarını başlatacağız. Yine, Trabzon Raylı Sistem Hattı Projemiz içinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla birlikte çalışıyoruz."

"YILSONUNDA YOLCU SAYIMIZIN 4 MİLYONA ULAŞACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Trabzon Havalimanı'nda son dönemlerde ciddi bir yolcu artışı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"İç hat yolcu sayısında 7. sırada, dış hat yolcu sayısında ise 10. sırada yer alması çok önemli bir başarıdır. 2022 yılında iç hat ve dış hat toplamında yaklaşık 3 milyon 185 bin yolcu ağırladı. Bu yıl ise daha ağustos sonu itibarıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin yolcu ağırladı. Yıl sonunda yolcu sayımızın 4 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. Çünkü, Trabzon'da çok ciddi bir turist artışı olduğunu gözlemliyoruz. Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu eşsiz doğası ve tarihi kültürel varlıklarıyla Trabzon'umuz artık turizm açısından bir cazibe merkezi oldu. Kente gelen ziyaretçilerimiz Uzungöl, Sümela Manastırı, Sera Gölü, Çal Mağarası, Şahinkaya, Boztepe, Ganita ve Ayasofya Camisi'ni ziyaret ediyor. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Hollanda, İtalya, Fransa ve Almanya gibi 12 ülkeden doğrudan uçuş gerçekleştirilen Trabzon'a, Avrupa ülkelerinden de çok sayıda turist geliyor. Şu anki verilerimize göre, 2023'ün ilk 7 ayında yabancı turist anlamında yaklaşık 400 bin misafirimiz var. Yabancı turist sayımızda 2022'nin 7 ayına göre yüzde 79 artış oldu. Yerli ve yabancı toplamında da 2023'ün 7 aylık dönemini baz aldığımızda 740 bin misafirimiz var. Bunda da geçen yılın ortalamasını baz aldığımızda yüzde 43 artış söz konusu. 2053 vizyonumuz doğrultusunda Trabzon'u bir marka şehir haline getirmek için turizmin bölgeye sağlayacağı faydayı maksimize edeceğiz. Bu nedenle Trabzon'umuza yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladık. Bu havalimanımız Trabzon'a gelen turist sayısının ve turizm gelirlerinin katbekat artmasına vesile olacak inşallah. Şu anda havalimanımızın öncelikli olarak yapılması gereken yapılarının inşalarına başladık. Mevcut iç hatlar terminal binasına iki adet sabit yolcu köprüsü ve körük ekleyeceğiz. Özellikle yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının aciliyeti vardı. Yıl sonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pist ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmalarını tamamlayacağız. Sonrasında yapım sürecini başlatacağız. ve hiç şüphesiz tüm bu yapılanlar tamamlandığında Trabzon'a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eser olacak."