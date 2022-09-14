Tuzla'dan yardım tırları Pakistan için yola çıktı

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için Türkiye tek yumruk oldu.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için Türkiye tek yumruk oldu. Bu çerçevede Tuzla'dan Pakistan'a 2 tır dolusu temel ihtiyaç malzemesi dualarla yola çıktı.

Pakistan'daki sel felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyasında, İstanbul Valiliği koordinasyonunda Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Belediyesi işbirliğinde Tuzlalı bağışçıların destekleri ile 2 tır dolusu temel ihtiyaç malzemesi toplandı. Toplanan malzemeler Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından tırlara yüklendi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'ndan önünden yola çıkan tırları, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bağışçılar dualarla Pakistan'a uğurladılar.

"Ülkemizin yardım konusundaki hassasiyeti dünyada net bir şekilde biliniyor"

Yardım tırlarını gönderildiği sırada açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Pakistan ve Afganistan bölgesinde küresel ısınmaya bağlı olarak çok fazlaca yağışın neden olduğu su baskınları sonucu milyonlarca insanın etkilenmiş olduğu bir doğal afetle karşı karşıya kaldı. Pakistan ve Afganistan'daki kardeşlerimize, tarihimizden gelen birlikteliğimiz ve bağımız nedeniyle güzel bir yardım kampanyası başladı. İstanbul'un ilçelerinde belirlenen miktarlarda yardımlar ve yardım koliler hazırlanıyordu. Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kaymakamlığı olarak burada 2 tır yardım malzemesi gönderiyoruz. Buraya destek veren sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. GİSBİR, Birlik Organize Sanayi Bölgesi ve İstanbul Anadolu Organize Sanayi Bölgesi ile hep birlikte dayanışma içerisinde selden etkilenen kardeşlerimize yardım gönderiyoruz. Ülkemizin bu konudaki hassasiyeti dünyada net bir şekilde biliniyor. Hangi ülke olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, hangi kıta ya da coğrafyada olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti yardımseverliğini, kardeşliğini ve yardımları ile beraber dünyaya örnek olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu konuda yardımları organize ederek insanların afetlere yardım etme becerisini, kabiliyeti gösteren herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Tuzla'dan 2 bin paket yardımı Pakistanlı kardeşlerimize yolluyoruz"

Tuzla Kaymakamı Ali Akça," Haziran ayının 14'ünden sonra başlayan muson yağışları ülkenin üçte birini etkiledi. Milyonlar etkilendi binlerce insan hayatını kaybetti. Devletimiz Pakistanlı kardeşlerimize yönelik bir yardım kampanyası organze etti. Sayın valimizin bizlere talimatı ile beraber bu organizasyonu ilçelerde kaymakamlarımız ve belediyelerimiz, sivil toplum kuruşları ile birlikte yönetmemiz arzu edildi. Biz bugün Tuzla'dan 2 bin paket yardımı Pakistanlı kardeşlerimize yolluyoruz" dedi. - İSTANBUL