Türkeli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı

Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman'ın başkanlığında, Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, kadına yönelik güçlü mücadeledeki etkinliklerin artırılması, bilgilendirmenin desteklenmesi ve toplumsal desteğin sağlanması amacıyla planlanan projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, ilçe genelinde kadınlara yönelik bilgilendirme için işbirliği ve koordine edilmek amacıyla kurulan İlçe Koordinasyonu, İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışma yöntemleri gözden geçirildi. Kurul Üyeleri, ilçedeki kurumlar arası işbirliğini sağlamak ve kadınların daha güvenli bir yaşam sürmelerini sağlamak için bir araya gelmek için çeşitli konuları ele aldılar. - SİNOP