Türk Kahvesinin 600 Yıllık Öyküsü Kuşadası'nda Anlatılacak

Kuşadası Belediyesi tarafından açılacak Türk Kahvesi Evi’nde hazırlıklarda sona gelindi. Türk kahvesinin hazırlanmasında ve ikram edilmesinde kullanılan geleneksel eşyaların sergileneceği Türk Kahvesi Evi, ziyaretçilerini yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk kahvesinin tarihinde yolculuğa çıkaracak.

Kuşadası Belediyesi tarafından açılacak Türk Kahvesi Evi'nde hazırlıklarda sona gelindi. Türk kahvesinin hazırlanmasında ve ikram edilmesinde kullanılan geleneksel eşyaların sergileneceği Türk Kahvesi Evi, ziyaretçilerini yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk kahvesinin tarihinde yolculuğa çıkaracak.

Kuşadası Belediyesi, Türk kahvesi geleneğini tanıtmak ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda Marina mevkinde bulunan Rosemary Anı Evi'nin ikinci katında 'Türk Kahvesi Evi' açılması için geçen ay çalışma başlatıldı. Hazırlıkların son aşamaya geldiği Türk Kahvesi Evi'nde, kendine has hazırlanma ve pişirilme yöntemi olan Türk kahvesi, bütün yönleriyle ziyaretçilere anlatılacak.

Türk Kahvesi Evi'nde, Türk kahvesinin hazırlanıp sunulmasında kullanılan ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile koleksiyoncu Haluk Perk arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda sergilenecek bakır ve pirinç cezveler, kavurma tavası, dibek, el değirmeni, tepsiler ve zarflı fincanlar gibi geleneksel eşyalar da yerini aldı. Kuşadası Belediyesi, Türk Kahvesi Evi'yle UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde de yer alan Türk kahvesi kültürüne sahip çıkmayı hedefliyor.