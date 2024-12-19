Tüed Elazığ Başkanı Gür: "emekliler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yediği Yemeği Ayda Bir Kere de Olsa Evinde de Yemek İstiyor"

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür, emeklilere yapılan zam uygulamasında kademeli olarak güncellenme talep ettiklerini söyledi. Gür, "Biz sayın Cumhurbaşkanımıza şunu söylüyoruz; emekli o gün orada yediği yemeği senede bir defa ya yer ya da yiyemez. Biz o yemeği ayda bir yemek istiyoruz emekliler olarak. Bu yemek bize çok lüks oldu" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Elazığ şube Başkanı Vedat Gür, ülkede emekli maaşlarının gündeme gelmediğini ve 16 milyon emeklinin maaşlarıyla ilgili bir görüşme yapılmadığını söyledi. Emeklinin açlık sınırının altına yaşamaya çalıştığını ifade eden Gür, emeklinin 2000 yılı öncesi alım gücünü kazanmasını istediklerini belirtti. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini de eleştiren Vedat Gür, şöyle konuştu:

"Şu anda Türkiye'de sanki sadece asgari ücretliler yaşıyormuş gibi aylardır gündemimiz asgari ücretliye verilecek zam bu konuda görüşmeler yapılıyor. Türkiye'de tahminim 5- 6 milyon asgari ücretle çalışırken bunların maaş veya alacakları ücretler konuşulurken 16 milyon emeklinin yılbaşında alacağı zamlar sanki belliymiş ya da bir hiçmiş gibi görüşme olmadı. Görüşme olmadığı gibi akıllara da gelmiyor. Tamam asgari ücretliye gereği yapılsın, hak ettiği maaşlar verilsin ama bu arada emekliler de unutulmasın. Emekliler bu ülkenin her türlü kalkınmasında alın teri olan göz nuru olan insanlardır.

"Emekliler yılında bize maddi olarak ne gibi bir katkı sağladılar?"

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini ciddiye almıyoruz, tepki gösteriyoruz. Emekli maaşlarına yapılacak yılbaşı zammı oranı konuşulan yüzde 16 lık rakamın gerçek enflasyonun çok altında olduğunu ve emeklinin taban maaşının olan 12 bin 500 lirayla şu anda geçilmenin imkansız olduğunu söylüyoruz her koşulda. Devletimizi yönetenlere ve yönetmeye talip olan yetkililerimize; 2024 yılına emekliler yılı olarak ilan ettiler. Ben temsil ettiğim kurum adına bu insanlara soruyorum, emekliler yılında bize maddi olarak ne gibi bir katkı sağladılar?"

"Ben buradan 15 kilometre ötedeki köyüme gidemiyorum, onun hesabını yapıyorum"

Devletin emeklilere tatil için gittikleri yerlerde KYK yurtlarında kalma imkanı verdiği uygulamayı hatırlatan Gür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şöyle bir şey yaptılar. 'KYK yurtları emeklilere bedava' dediler. Ben buradan Ankara'ya, Çeşme'ye, Bodrum'a gideceğim ki KYK yurtlarından faydalanayım. Ben buradan 15 kilometre ötedeki köyüme gidemiyorum, onun hesabını yapıyorum. Buradan kalkıp il dışına nasıl gideyim de KYK yurdunda kalayım. Eğer 2024 yılını emekliler yılı ilan ediyorlarsa bize maddi olarak menfaat sağlamaları gerekmekte. Bizi enflasyona ezdirmemeleri gerekiyor. Bugün ev kiraları Elazığ'da ortalama 10-15 bin lira. Emekli maaşı 12 bin 500 lira. İnsanların yaşam şartları gün geçtikçe zorlaştı, zorlaşmaya da devam ediyor.

"Emekli bir ton odun, bir ton kömür alamıyor"

Biz tamamen 16 milyon emekli olarak onların adına devlet büyüklerimize mesaj göndermek istiyoruz. Bu intibakımızı çıkartsınlar, seyyanen zamlar yapılsın. Yoksa bugün Türkiye'de açlık sınırının 21 bin lira olduğu bir dönemde 12 bin 500 veya 15 bin alan bir emekli hiç demesin ki ben yaşıyorum. Yani emekli olup da çalışan insanlar diyor ki 'genç yaşta emekli olup tekrar çalışıyoruz'. Bir emekli, emekli olduktan sonra çalışıyorsa bu da devlet büyüklerimizin ayıbıdır.

Emeklimiz inanın ki ayda 1 kilo et evine alamıyor. Bakın kış geldi. Emekli bir ton odun, bir ton kömür alamıyor. Bizler burada 250 kiloya kadar düşen odun ve kömür satmaya başladık. Oysa yıllar önce biz tonlarca odun satardık. Her gelen bir ton kömür, bir ton odunu rahatlıkla alırdı. Ama şimdi 250 kilo kömür alıyor yarım ton da odun alarak kışı geçirmeye çalışıyor. Bugün piyasalarda mal olsa da vatandaşın veya emeklinin, dar gelirli esnafın alım gücü yok. Cebinde parası yok. Bir lokantaya gidemez olduk. Bir kahveye ya da çay ocağına gittiğimiz zaman tanıdık insanların yanına gidemez olduk. Seyyanen zamlar yapılmadığı sürece, yüzdeli değil de kademeli artışlar olmadığı sürece emeklinin hali de perişan. Geleceği de perişan."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde emeklilere verilen davet hakkında da konuşan Vedat Gür, "Biz sayın Cumhurbaşkanımıza şunu söylüyoruz; emekli o gün orada yediği yemeği senede bir defa ya yer ya da yiyemez. Biz o yemeği ayda bir yemek istiyoruz emekliler olarak. Sayın Cumhurbaşkanım bu yemek bize çok lüks oldu. O yemeği biz evlerimizde ayda bir de olsa yemek istiyoruz" diye konuştu.