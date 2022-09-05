Trabzon haberi: Trabzon Toptancı Balık Hali Esnafı, Elektrik Kesintisi Nedeniyle Mağdur Olduu

Gelen Trabzon haberine göre Trabzon Büyükşehir Belediyesi Toptancı Balık Hali’nde dün gece yaşanan elektrik kesintisi, esnafı mağdur etti. Trafodaki sıkıntının 2 yıldan beri çözülmediğini belirten esnaf Emre Mazlum, “Gece 12’den beri elektriğimiz yok. Satışımızı gece zifiri karanlıkta cep telefonlarıyla yaptık. Şu anda var olan depoda benim milyonluk malım var ve şu anda erime halindeler" dedi.

ESRA NUR PERVAN

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Toptancı Balık Hali'nde dün gece yaşanan elektrik kesintisi, esnafı mağdur etti. Trafodaki sıkıntının 2 yıldan beri çözülmediğini belirten esnaf Emre Mazlum, "Gece 12'den beri elektriğimiz yok. Satışımızı gece zifiri karanlıkta cep telefonlarıyla yaptık. Şu anda var olan depoda benim milyonluk malım var ve şu anda erime halindeler" dedi.

Trabzon Toptancı Balık Hali'nde dün gece meydana gelen elektrik kesintisine esnaf tepki gösterdi. Esnaf Emre Mazlum, eski olan elektrik kablolarının değiştirilmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"BÜYÜKŞEHİR'E BAĞLI TRAFO KISMINDA SÜREKLİ ARIZA ÇIKIYOR"

"Toptancı Balık Hali esnafı olarak şu anda mağdur durumdayız. Gece 12'den itibaren elektriğimiz yok sebebi ise şu anda bağlı olan trafomuz. Büyükşehir'e bağlı olan trafo kısmında sürekli arıza oluyor ve gece 12'den beri elektriğimiz yok. Büyükşehir'e sorunlarımızı 2 yıldan beri ilettiğimiz halde bir çözüm bulamadı. Büyükşehirdeki elektrik çalışanlarının sayısı da bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar. Bizim burada gece mağduriyetimiz olduğu zaman Çoruh'ta 24 saat esaslı çalışma sistemi varken belediyede öyle bir şey yok. Belediyede çalışan elektrikçileri şahsen cep telefonundan arayarak gece rahatsız ederek, 'böyle bir elektrik kesintisi burada var' diye dile getirdiğimiz halde gelip müdahale etme şansları çok az. Çünkü kişi sayıları az ve belediyenin 24 saate dayalı elektrikçi çalışanı da yok. Bundan dolayı şu anda var olan kablomuz eski ve bunu değiştirmiyorlar büyük kablo takmıyorlar nedenini bilmiyorum. Bunun maddiyatından mı kaçıyorlar belediye burayı yapamayacak güçte mi bilmiyorum.

"BELEDİYE'DEN BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Mazlum, balık hali esnafı olarak belediyeden bir açıklama beklediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Gece 12'den beri elektriğimiz yok. Satışımızı gece zifiri karanlıkta cep telefonlarıyla yaptık. Şu anda var olan depoda benim milyonluk malım var ve şu anda erime halindeler. Norveç'ten ithal uskumru getiriyoruz, bu uskumrular şu an depoda erime halindeler. Belediye tarafından bir açıklama hala bize gelmedi, hal müdürü nerede bilmiyoruz, buraya uğradığı yok. Belediye tarafından bir açıklama bize yapılmadı, şu anda saat 11 yaklaşık 12 saattir elektrik burada kesik. Buranın elektriğinin trafosu dahil Çoruh'a devredilmesini istiyoruz, olay bundan ibaret. Belediye yetkililerinden ayrıca bir açıklama ve devlet büyüklerinden de yardım bekliyoruz."