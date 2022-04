Toroslar Belediyesi, bayram hazırlıklarını tamamladı

TOROSLAR, MERSİN (İHA) - Toroslar Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramını rahat ve huzur içinde geçirmeleri için hazırlıklarını tamamlayarak gerekli önlemleri aldı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı boyunca Zabıta, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlükleri başta olmak üzere çözüm masası ekipleri her an görev başında olacak. Temizlik ekipleri, rutin hizmetlerin yanı sıra bayram öncesinde de ilçe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaparken, zabıta ekipleri de vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için gerçekleştirdiği denetimlerini en üst seviyeye çıkardı.

"Geleneksel ramazan akşamlarını yaşattık"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamak için tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Başkan Yılmaz, 11 ayın sultanı Ramazan ayını, Toroslar'da her gün farklı bir mahallede iftar sofraları kurarak, geleneksel Ramazan eğlenceleri düzenleyerek birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde geçirdiklerini söyledi. Yılmaz, "Gönüllerimizi sevgi ve hoşgörüyle birleştiren yeni bir bayrama daha sağlık, huzur, güven ortamı içerisinde ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Ramazan'ın bereketini, güzelliğini hep beraber yaşamak üzere her gün farklı bir mahallemizde iftar sofralarımızı kurduk. Geleneksel Ramazan eğlencelerimizi çocuklarımızla buluşturduk. Karagöz-Hacivat, Meddah, sihirbaz gösterisi ve İbiş'e kadar birçok etkinliğin yer aldığı panayırımızda, çocuklarımızın hatıralarında güzel anılar bıraktık. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Bayramların, toplumda millet olma şuurunun kuvvetlendiği, sevgi ve hoşgörünün en çok hissedildiği günler olduğunu vurgulayan Yılmaz, " Ramazan Bayramının ülkemize, kentimize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını canı gönülden kutluyorum" diye konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel