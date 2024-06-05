BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Haziran su kesintisi saatleri...

5 HAZİRAN BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi C4D-04 - C4 D-03 alt bölgesinde bulunan Soğanlı Mahallesi Mahmudiye Sokak ve Alemdar Mahallesi Bir Kısmı arıza nedeniyle 05.06.2024 tarihinde 14:20 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 05/06/2024 14:20 ~ 05/06/2024 17:00

Kesim Zamanı:05/06/2024 14:20

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BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Kestel İlçesi Kale Mahallesi Hafız Hasan Caddesi ve civarında 16.05.2024 ? 30.05.2024 tarihleri arasında 10:00- 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 16/05/2024 10:00 ~ 30/05/2024 16:00

Kesim Zamanı:16/05/2024 10:00

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Osmangazi İlçesi C3_A alt bölgesinde bulunan Hüdavendigar Mahallesi 3. Armut Sokak ve civarında arıza nedeniyle 05/06/2024 tarihinde 15:50 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilecektir.

Plan.Tar: 05/06/2024 15:50 ~ 05/06/2024 17:06

Kesim Zamanı:05/06/2024 15:50