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Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 5 Haziran Çarşamba Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

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5 Haziran Çarşamba günü Instagram kullanıcıları, platformun çökmesi nedeniyle sorun yaşadı. Kullanıcılar, Instagram'ın neden açılmadığını ve yüklenmediğini merak ediyor. Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 5 Haziran Çarşamba Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

5 Haziran 2024 Çarşamba günü Instagram ve diğer Meta hizmetlerinde (Facebook, Messenger ve Threads) bazı kullanıcılar için erişim sorunları yaşanıyor. Bu kesinti, kullanıcıların uygulamalara giriş yapamaması veya uygulamaların yavaş çalışması gibi sorunlara neden oldu. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 5 Haziran Pazartesi Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Karşılaşılan bu sorunun sadece Türkiye genelinde mi etkili olduğu yoksa dünyadaki diğer kullanıcıların da etkilenip etkilenmediği henüz netlik kazanmadı. Arızanın sistemden kaynaklanan bir sorun olduğu tahmin ediliyor.

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 5 Haziran Çarşamba Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

INSTAGRAM'A NE OLDU?

Sosyal medya platformları Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşıyor. Meta'ya ait olan bu platformlarda yaşanan kesintiler, kullanıcıları olumsuz etkilerken konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kesintinin nedeni henüz bilinmiyor.

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 5 Haziran Çarşamba Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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