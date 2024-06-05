ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

5 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 5.06.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 5.06.2024 23:55:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Yüzükbaşı Mahallesinde oluşan Enerjisa'dan kaynaklı Elektrik arızası etkisiyle basınç düşüklüğü ve su alamama yaşanmaktadır. Enerjisa ile yapılan görüşmelerde Enerjisa'nın elektrik vermek için çalışmalarının davam ettiği bilgisi alınmıştır elektrik arızası giderildikten sonra akşam saatlerinde sistemin normale döneceği öngörülmüştür (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Yüzükbaşı Mahallesi, Şehitlik Mahallesi, Gazi Mahallesi,Mehmet Akif Mahallesi,Çamlıca Mahallesi,Cumhuriyet Mahallesi,Fatih Mahallesi,Zafer Mahallesi,Kurtuluş Mahallesi,Şentepe Mahallesi,Esentepe Mahallesi,Gülveren Mahallesi,İstiklal Mahallesi,Yeni Mahalle

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 5.06.2024 11:30:00

Tamir Tarihi: 5.06.2024 18:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ HİDAYET SOKAKTA MEYDANA GELEN Ø110'LUK POLİETİLEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 18:00' KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ANKARA BULVARINA BAĞLI SOKAKLAR VE YAVUZ SELİM MAHALLESİ ŞEYH ŞAMİL BULVARINA BAĞLI SOKAKLAR

MAMAK

Arıza Tarihi: 5.06.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 5.06.2024 18:00:00

Detay: MAMAK Çiğiltepe mahallesi bostancık caddesi içerisinde elektirik kazısı sırasında Q300 duktil boruya hasar verilmesi sonucunda saat 18:00 a kadar kesinti yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Harman mahallesi, Altıağaç mahallesi, Karaağaç mahallesi bahçeleriçi mahallesi,hüseyingazi mahallesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 5.06.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 5.06.2024 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Zafer Mahallesi Çatal Sokakta Abone Hattında Oluşan Arıza nedeniyle Sular Kesilmiştir. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Zafer Mahallesi Çatal Sokak

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 5.06.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 5.06.2024 19:00:00

Detay: Altındağ İlçesi,Hacettepe mahallesi Ev Kadını Sokak İçindeki içme suyu şebeke borusundaki arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Hacettepe mahallesinin Bir Kısmı