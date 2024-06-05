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Hatayspor'a Davide Ancelotti mi geliyor? Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti esintisi!

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Hatayspor'a Davide Ancelotti mi geliyor? Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti esintisi! Hatayspor'da Volkan Demirel'in ardından yeni bir iddia gündeme geldi. Davide Ancelotti'nin Hatayspor'a geleceği konuşuluyor. Bu iddia futbol dünyasında büyük bir merak uyandırdı ve Hatayspor'un gelecek stratejileri merak konusu oldu.

Süper Lig'de kalmayı başaran Hatayspor, teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için arayışlara başladı. Volkan Demirel ile yollarını ayıran Hatayspor, Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin yanında yardımcı antrenör olarak çalışan Davide Ancelotti'yi gündemine aldı. Hatayspor'a Davide Ancelotti mi geliyor? Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti esintisi! İşte ayrıntılar...

HATAYSPOR'A DAVİDE ANCELOTTİ Mİ GELDİ?

Süper Lig'de kalmayı başaran Hatayspor, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için arayışlarını sürdürürken, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Genç teknik adam Volkan Demirel ile yollarını ayıran Hatayspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İddiaya göre Hatayspor'da ilk hedef Real Madrid'de babası Carlo Ancelotti'nin yanında yardımcı antrenör olarak çalışan Davide. Yönetim Davide Ancelotti ile bir ön görüşme yapıp teklif de sundu.

Hatayspor'a Davide Ancelotti mi geliyor? Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti esintisi!

CARLO ANCELOTTİ'NİN YARDIMCILIĞINI YAPIYOR

Davide Ancelotti, PSG'yi çalıştırdığından beri babası Carlo Ancelotti ile birlikte görev alıyor. Hatayspor'un gözlerini diktiği 34 yaşındaki teknik direktörle ayrıca Fransa Ligi takımlarından Reims'ta ilgileniyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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