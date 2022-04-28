Tomarza'da kandil gecesi camileri dolduran çocuklara hediye

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kadir Gecesinde camilere gelen çocuklara cami imamı tarafından çeşitli hediyeler verildi.

İlçeye bağlı Dadaloğlu Mahallesinde bulunan Mescid-i Aksa Camisine Kadir Gecesi gelen çocuklara sürpriz yapan cami imamı çeşitli hediyeler verdi. Tomarza İlçe Müftülüğü tarafında yapılan açıklamada; "Camilerimizin neşesi, çocuklarımıza hediyeler ikram edilirken mübarek zaman diliminde yoğun bir katılımla geceyi ihya etmenin gayretinde olduk. Kadir Gecesi programlarımız tüm camilerimizde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Rabbim bu rahmet ikliminden cümlemizi hissedar eylesin" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel