Tomarza'da kandil gecesi camileri dolduran çocuklara hediye - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tomarza'da kandil gecesi camileri dolduran çocuklara hediye

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Tomarza'da kandil gecesi camileri dolduran çocuklara hediye

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kadir Gecesinde camilere gelen çocuklara cami imamı tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kadir Gecesinde camilere gelen çocuklara cami imamı tarafından çeşitli hediyeler verildi.

İlçeye bağlı Dadaloğlu Mahallesinde bulunan Mescid-i Aksa Camisine Kadir Gecesi gelen çocuklara sürpriz yapan cami imamı çeşitli hediyeler verdi. Tomarza İlçe Müftülüğü tarafında yapılan açıklamada; "Camilerimizin neşesi, çocuklarımıza hediyeler ikram edilirken mübarek zaman diliminde yoğun bir katılımla geceyi ihya etmenin gayretinde olduk. Kadir Gecesi programlarımız tüm camilerimizde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Rabbim bu rahmet ikliminden cümlemizi hissedar eylesin" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Tomarza, Kayseri, Cami, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title