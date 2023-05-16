Tepebaşı Belediyesi'nin 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' Sergisi Tarihe Işık Tutuyor

Tepebaşı Belediyesi’nin “Milli Mücadele’de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir’in Kurtuluşu” sergisini ziyaret eden öğrenciler, kentin kurtuluşunu öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin "Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu" sergisini ziyaret eden öğrenciler, kentin kurtuluşunu öğreniyor.

Tepebaşı'nda Tarih Vakfı işbirliğinde hazırlanan "Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu" projesi, Eskişehir'in Milli Mücadele dönemine ışık tutuyor. Sergi; Eskişehir'in uğradığı işgallerden verilen mücadelelere, Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilişkin tespitlerinden İnönü Savaşları'na kadar pek çok tarihi olayı, görsel zenginliklerle ziyaretçilerine anlatıyor. Öğrenciler, sergiyi gezerek dönemi anlatan görselleri ve belgeleri görme şansı buluyor.

Eskişehirli vatanseverlerin Milli Mücadele ile bütünleşmesini konu alan sergi, bir yıl boyunca Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binasında ziyaretçilere açık olacak.