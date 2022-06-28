Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Safranbolu Belediyesi'ne Ziyaret Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile bir araya geldi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile bir araya geldi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, mevkidaşlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmayı sürdürüyor. Başkan Ataç, son olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinin ilk kadın Belediye Başkanı olan Elif Köse'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve başkan yardımcıları yer aldı. Ziyaret sırasında Başkan Ataç ve Köse, ilçelerinde hayata geçirdikleri ve geçirmeyi planladıkları projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, misafirperverliğinden dolayı Köse'ye teşekkürlerini sunarak, çalışmalarında başarılar diledi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeleri yakından takip ettiklerini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ANKA / Yerel Ahmet Ataç Safranbolu Elif Köse Tepebaşı Yerel Haberler

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