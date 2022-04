Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, CHP'li Kadınlar ile Buluştu

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, düzenlenen iftar etkinliğinde CHP'li kadınlar ile bir araya geldi. Ataç, "Yıllarca beraber çalıştığımız kadın arkadaşlarımızla önümüzdeki seçimde de beraber koşturacağız, beraber zaferi yakalayacağız" diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP kadın örgütleri ile iftar programında bir araya geldi.

Etkinliğe Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP İl Başkanı Recep Taşel, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Fikriye Söğütlü, CHP Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Şide, Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Sultan Özçimen ve çok sayıda partili kadın katıldı.

Başkan Ataç, programda yaptığı konuşmada, CHP'li kadınlara şöyle seslendi:

"Önümüzde bir seçim var, bu seçimin kahramanı sizler olacaksınız. Siz kadınlarımız, inandığınız bir işi sonuna kadar götürüyorsunuz. Siz her kapıyı çok rahatça çalabilirsiniz, her yere rahatça girip çıkabilirsiniz. Yıllarca beraber çalıştığımız kadın arkadaşlarımızla önümüzdeki seçimde de beraber koşturacağız, beraber zaferi yakalayacağız. Her zaman sizin yanınızdayım çünkü bu ülkenin kadın yönetimlerine ihtiyacı var; kadın belediye başkanlarına, kadın milletvekillerine, kadın cumhurbaşkanlarına ihtiyacı var. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben buraya sadece hizmet etmeye geldim. Tepebaşı nereden nereye geldi, herkes çok iyi biliyor. Bundan sonra daha iyi olacak. Eskişehir'de iyi olacak, Tepebaşı'mız da iyi olacak. Ama sizlerin sayesinde. Sizler oy veremeseydiniz seçilemezdik. O zaman hizmet de edemezdik. Önümüzde Ramazan Bayramı var; umarım sağlık, huzur, mutluluk içinde ve bütün dünyada barış içinde geçer."