Recep Bağlamış'tan sera organize sanayi bölgesine ilişkin açıklama

Kayseri Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, sera organize sanayinin Kayseri ekonomisine güç katacağını bildirdi.

Bağlamış, yazılı açıklamasında, Kayseri Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin, kurum ve kuruluşların desteği ile tüzel kişilik kazandığını belirtti.

Bölgede 1 milyon 227 bin metrekare alanda, yıllık 35 bin ton üretim yapılacağını aktaran Bağlamış, şunlar kaydetti:

"Bu destekler sayesinde illerimizde teknolojik modern sera yatırımlarının arttırılması hedefleniyor. Böylelikle daha iyi ve kalite ürün yetiştirilmesi sağlanacak ve jeotermal enerji kaynakları ile daha az enerji gideri kullanılarak birim maliyetin düşürülmesi sağlanacaktır. Birim maliyeti düşen ürünlerin yurt dışında daha karlı bir şekilde pazarlanması sağlanmış olacaktır. Ayrıca bu ürünleri ülke ekonomimize sağlayacağı katma değer ile tarımda ihracatta önemli artış sağlanmış olacaktır. Üreticilerimiz modern teknolojik seralarda, yüksek verimlilikte tam otomasyon topraksız üretim yapıp aynı zamanda ürünlerine katma değer kazandırıp ülke tarımına büyük katkı sağlayacaklar."