Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yeni atama - Haberler

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Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yeni atama

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yeni atama

Bitlis'in Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne Uzman Doktor Rüstem Kuzan atandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bitlis'in Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne Uzman Doktor Rüstem Kuzan atandı.

Tatvan İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Gülver Gülen'in yerine Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Rüstem Kuzan atandı. Uzm. Dr. Rüstem Kuzan 2014-2017 yılları arasında Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde 3 yıl Acil Hekimliği yaptı. Ardından 2017-2022 yılları arasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanlığını alan Kuzan, Tatvan İlçe Sağlık Müdürü olarak göreve başladı. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Bitlis, Tatvan, Yerel, Haberler

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