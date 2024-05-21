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Tatvan'da Kadınlar Minyatür Bebekler Üreterek Ev Ekonomisine Katkıda Bulunuyor

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan aile destek merkezindeki kadınlar, ürettikleri minyatür bebeklerle ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan aile destek merkezindeki kadınlar, ürettikleri minyatür bebeklerle ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen Tatvan Aile Destek Merkezine (ADEM) haftanın 5 günü gelen 14 kursiyer kadın, verilen kurslardan faydalanıyor. Günün belirli vakitlerinde verilen amigurumi kursuna katılan kadınlar ürettikleri minyatür bebeklerle hem ev ekonomisine destek oluyor hem de vakitlerini değerlendiriyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ürünlerin tedarik edildiğini söyleyen kursiyer Gülizar Yağmur, "Amigurumi kursuna hem hobi olsun diye hem de zamanımızı değerlendirmek için geliyoruz. Aldığımız eğitimlerle hem el işini öğreniyoruz hem de ailemize maddi katkıda bulunuyoruz. Kurs merkezine haftanın 5 günü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ayarlanan servislerle geliyoruz. Kursumuz keyifli geçiyor. Bu kurs vesilesiyle yeni arkadaşlıklar da ediniyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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