Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, Köy Okulu Öğrencilerini Anıtkabir'e Götürdü

Tarsus Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla daha önce hiç Anıtkabir’i görmemiş öğrenciler için Ankara gezisi düzenledi. Kadın ve Aile Müdürlüğüne Bağlı Erdinç Şahin Gençlik Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen Ankara gezisi ile Gülek İbrahim Günay Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne 7 farklı köyden taşımalı sistem ile gelen 32 öğrenci, Anıtkabir’i ziyaret etti. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Gençlerimiz bizim için çok kıymetli, tüm çabamız onlar daha iyi bir geleceğe sahip olsun diye. Onlara Atamız tarafından armağan edilen 19 Mayıs’ı, Anıtkabir gezisi ile taçlandırdık" dedi.

Tarsus Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla daha önce hiç Anıtkabir'i görmemiş öğrenciler için Ankara gezisi düzenledi. Kadın ve Aile Müdürlüğüne Bağlı Erdinç Şahin Gençlik Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen Ankara gezisi ile Gülek İbrahim Günay Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne 7 farklı köyden taşımalı sistem ile gelen 32 öğrenci, Anıtkabir'i ziyaret etti. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Gençlerimiz bizim için çok kıymetli, tüm çabamız onlar daha iyi bir geleceğe sahip olsun diye. Onlara Atamız tarafından armağan edilen 19 Mayıs'ı, Anıtkabir gezisi ile taçlandırdık" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, daha önce Anıtkabir'i görmemiş gençler için bir Ankara gezisi organize etti. Anıtkabir'i ilk defa ziyaret eden ve taşımalı sistem ile 7 farklı köyden Gülek İbrahim Günay Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim alan 32 genç, duygu dolu anlar yaşadı.

Kadın ve Aile Müdürlüğü'ne Bağlı Erdinç Şahin Gençlik Merkezi koordinesinde düzenlenen tur ile gençler sabah saatlerinde Ankara'ya vardı. İlk durak çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapan Mogan Gölü'ne varan gençler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Anıtkabir'e ulaşan gençler, Aslanlı Yol'dan Atatürk'ün mozolesine doğru yürüdüler. Ardından 1.TBMM'yi ziyaret eden gençler rehber eşliğinde meclisin nasıl işlediğine dair önemli bilgiler edindiler. Etnografya Müzesi, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzelerini de ziyaret eden gençler tarihe tanıklık ettiler. Gezi turu, Tuz Gölü ziyaretinin ardından son buldu.

"GENÇLERİMİZİN DAHA İYİ BİR GELECEĞE SAHİP OLMASI ADINA ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Derya Akşanlı, "Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezimizde gençlerimizin daha iyi bir geleceğe sahip olması adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında da Gülek İbrahim Günay Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne 7 köyden taşımalı sistem ile gelen 32 öğrenci için Ankara gezisi düzenledik. Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan gençlerimizin mutlulukları adına böyle bir ziyareti armağan etti. Tüm gençlerimizi gençlik merkezimize bekliyoruz" diye konuştu.