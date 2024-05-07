6- 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ #128226 Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri?

Birçok kişi, şirketlerin halka arz süreçlerini merakla araştırıyor. Halka arz, bir şirketin hisselerini geniş bir yatırımcı kitlesine sunarak şeffaf bir şekilde sermaye sağlama ve genellikle borsada işlem görmesini sağlama sürecidir. Bu süreç, yatırımcılar için ilgi çekici bir fırsat olabilir çünkü şirketin büyüme potansiyeline ve gelecekteki getirilere yatırım yapma imkanı sunar. 6- 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri?

HALKA ARZ TAKVİMİ

6- 10 MAYIS HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER HANGİLERİ?

Koç Metalurji: 9-10 Mayıs tarihlerinde 20,50 TL fiyat ile halka arz oluyor. Eşit dağıtım ile halka arz olacak şirket katılım endeksine uygun olarak talep toplayacak. Koç Metalurji'nin halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL'dir. Halka açıklığı ise yüzde 27,47 olacak.

KOÇ METALURJİ NEDİR?

Koç Metalurji A.Ş., finansal ve finansal olmayan bilgilerinin hissedarlarına, çalışanlarına, müşterilerine, ülke içindeki ve uluslararası iş ortaklarına, tedarikçilerine, kamuya açık şirketlerinin mevcut ve potansiyel yatırımcılarına ve genel kamuoyuna açıklanmasına büyük önem vermektedir.

Altınay Savunma Teknolojileri: Altınay Savunma'nın halka arzı 8-9-10 Mayıs tarihlerinde ve 32 TL fiyat ile olacak. Şirket eşit dağıtımla ve katılım endeksine uygun olarak halka arz olacak. şirketin halka arz büyüklüğü 1,8 milyar TL ve halka açıklık yüzde 25 olacak.

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ NEDİR?

2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kurulan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., kurulduğu günden bu yana Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Görünmezlik Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Üretim Sistemleri alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki çeşitli paydaşlarına ürün ve çözümler sunmakta ve çeşitli projelerin yükleniciliğini yapmaktadır.

Oluşturduğu yüksek katma değer ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri hayata geçirirken küresel bir oyuncu olma hedefiyle kabiliyet ve imkanlarını artırma yolunda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Altınay Savunma'da bugün, çoğunluğunu alanında uzman mühendislerin oluşturduğu 120'den fazla çalışan bulunmaktadır.