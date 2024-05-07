BAHAR DİZİSİ BUGÜN YOK MU? #127916 Bahar 12. bölüm neden yok?

Bugünün trend aramalarında "Bahar yeni bölüm bugün var mı?" ve "Bahar yeni bölüm neden yok?" gibi sorular yoğun ilgi görüyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi Bahar dizisinin 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu durum, izleyicileri Bahar'ın yeni bölüm yayın tarihi konusunda endişelendiriyor. Show TV'nin yayın akışı incelenerek Bahar'ın ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. BAHAR BUGÜN YOK MU? Bahar 12. bölüm neden yok? İşte merak edilenler...

BAHAR BUGÜN YOK MU?

Show TV'nin yayın akışı incelenerek Bahar'ın ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümde, Rengin'in Parla'nın Timur'un kızı olduğunu Bahar'a itiraf etme çabası izleyicileri etkilemişti. Peki, Bahar'ın devam eden hikayesi bu hafta ekranlara gelecek mi? Heyecanla beklenen yeni bölüm tarihi merak konusu.

BAHAR NEDEN YOK?

Bugünün Salı günü olması sebebiyle izleyiciler, Bahar dizisinin 12. bölüm fragmanının henüz yayınlanmamış olmasından endişe duyuyorlar. Dizi takipçileri, heyecanla bekledikleri yeni bölümü izlemek için gün sayarken, fragmanın hala yayınlanmamış olması dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği konusunda şüpheler uyandırıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bahar dizisinin çekimlerinin yetişmediği için bu haftaki yeni bölümün yayınlanmayacağı belirtiliyor. İzleyiciler, dizinin ilerleyen süreçteki gelişmelerini takip etmek için haber kaynağınızı takip edebilirler.

BAHAR 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 11. bölümünde, Bahar, Timur ve Rengin'le cesurca yüzleşir. Bu büyük karşılaşmadan sonra, yeni bir hayat kurma planları yaparken, kendisini hastanenin gönüllü çalışmasına katılmış olarak bulur. Peran Vakfı Hastanesi'nin tüm ekibi, Şavklı Köyü'nde gönüllü çalışma için yola çıkarlar. Köyde geçirdikleri bir gün, herkes için büyük sürprizlere gebedir. Timur'un Bahar'la barışma isteğiyle başa çıkamayan Rengin'in ise Bahar için farklı planları olduğu ortaya çıkar. Bu gelişmeler, dizinin izleyicilerini büyük bir merak içinde bırakıyor.