Sudan Büyükelçiliği ataşeleri DPÜ'nün iftarına katıldı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ Tömer) tarafından düzenlenen iftar programına Sudan Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Adem İdris İbrahim ve Askeri Ateşe Adem İsmail Sabdarat katıldı.

İftar programına, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Şahmurat Arık, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uslu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Gürer, TÖMER öğretim elemanları ve çok sayıda TÖMER öğrencisi katıldı.

Rektör Kazım Uysal tarafından karşılanan ataşelere ilk olarak üniversite tanıtıldı. Konuklara uluslararası öğrenciler hakkında bilgi verildikten sonra Sudanlı öğrencilerin durumları konuşuldu. Üniversitede 110 Sudanlı öğrencinin olmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Rektör Uysal, bu sayının önümüzdeki yıl daha da artırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"Sudan bizim kardeş ülkemizdir"

Sudanlı öğrencilerle birlikte yapılan iftar programının açılışında konuşan Rektör Kazım Uysal," Sudan bizim kardeş ülkemizdir. Gerek tarihi gerek kültürel gerekse ekonomik ilişkilerimizin güçlü bir şekilde devam ettiği Sudan ile daha yakın ilişkiler kurmak ve buradan gelen öğrencilerimize üniversitemizin olanaklarını sunmak istiyoruz. Biz üniversite olarak uluslararası öğrencilerimizi kendi öğrencilerimizden ayırmıyor hepsine eşit muamele ile eşit haklar veriyoruz. Sudanlı 110 öğrencimiz de bu hizmetin farkındalar ki, göreve geldiğimizde hiç Sudanlı öğrenci yokken her geçen gün bu sayı artıyor. Kardeşlik duyguları ile eğitim almaya gelen bu gençlerimizi can-ı gönülden kucaklıyoruz. İnşallah burada aldıkları eğitim sonrasında ülkelerine faydalı birer ilim adamı olarak hizmet ederler. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağıdır. Sudan Büyükelçiliğinin de konuya verdiği önemi açıkça görüyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Üniversitemizi görmek, bizlerle tanışmak ve öğrencilerin memnuniyetlerini yakından görmek için rahmet ayı Ramazan'da iftar davetimizi kırmayıp geldiler. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Sudan Büyükelçiliğinden DPÜ'ye teşekkür"

Programda Sudan Büyükelçiliği adına bir konuşma yapan Askeri Ataşe Adem İsmail Sabdarat," Kütahya'ya ilk defa geliyoruz. Rektörümüzün ve ekibinin yakın ilgisi ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Biz Türkiye'ye gelen öğrencilerimizi yakından takip ediyoruz. Kütahya'ya gelen öğrencilerimizin üniversitenizden duydukları memnuniyeti önceden biliyorduk. Öğrencilerimize gösterdiğiniz yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Üniversitenin çok büyük ve gelişmiş bir kampüse sahip olması, şehrin öğrenciler için gerek maddi gerekse manevi yönden bir öğrenci kenti olması ve öğrencilerimizden edindiğimiz bilgilere göre öğrenci odaklı kaliteli bir eğitimin veriliyor olması Kütahya'yı Sudanlı öğrenciler için bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Sudanlı öğrencilere gösterdiği yakın ilgi ve kaliteli bir eğitim imkanı sağladığı için Rektör Kazım Uysal'a tekrar teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sürede öğrencilerimizin Türkçe öğrenmiş olmalarını da hayretle gördüm. Öğrencilerimize şefkat ve merhametle davranan DPÜ TÖMER öğretim görevlilerine de teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel