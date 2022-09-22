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Kayseri gündem haberi... Kayseri'de yağmur sele neden oldu

Yerel Haberler

Kayseri gündem haberi... Kayseri'de yağmur sele neden oldu

Kayseri haber: Kayseri'de yağmur sele neden oldu Evlerinde mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı Kayseri'de akşam saatlerinde yağan aşırı yağmur sele neden oldu.

Kayseri'de yağmur sele neden oldu

Evlerinde mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

KAYSERİ - Kayseri'de akşam saatlerinde yağan aşırı yağmur sele neden oldu. Sel nedeniyle evlerini su basan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu. Aniden bastıran yağış sonrasında yaya ve sürücüler zor anlar yaşarken, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet ve Elagöz mahallelerinde sel meydana geldi. Elagöz mahallesi Bora Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde yaşayan 2 kişi, evlerini su basması nedeniyle mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. AFAD ekiplerince yapılan çalışmalarda mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Yerel

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