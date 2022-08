Son dakika yerel: Çorum'da Vatandaşlar, Sık Sık Kaza Yaşanan Kavşakta Önlem Alınmamasına Tepki Gösterdi

ERKAN KARACA

Çorum'da vatandaşlar, sık sık kazaların yaşandığı çevre yolundaki İlim Yayma Kavşağı'nda önlem alınmamasına tepki gösterdi. Akıllı kavşak uygulaması nedeniyle kavşağa giriş noktalarında kırmızı ışık yandığı halde ada etrafındaki araçlar için yeşil ışığın yanmasının kazaları artırdığına dikkat çeken vatandaşlar, 'ölüm yayma kavşağı' olarak anılan kavşağa üst geçit yapılmasını istedi.

Çorum'da İlim Yayma Kavşağı'nda neredeyse her gün kaza yaşanması, vatandaşların tepkisine neden oldu. Konaklı Köyü'nde yaşadığını, ancak günlük Çorum'a geldiğini anlatan Ali Büyüktopal, kavşakta günlük kazayla karşılaştıklarını, yetkilerin bu duruma bir çözüm bulmaları gerektiğini söyledi. Büyüktopal, "Buraya bir üst geçit yapılmalı. Samsun girişinde var. Yetkililerin bunu göz önüne alması lazım" dedi.

"ÇÖZÜM HIZ SINIRI KOYMAK"

Çevreyolunda her gün birkaç kaza ile karşılaştıklarını, bunlardan bazılarının ölümlü kazalar olduğunu söyleyen Çelebi Sarıçam, kazaların ardından yetkililerin gelip baktığını ancak bir şey çıkmadığını kaydetti. Dün öğlen saat 4'te bir kaza olduğunu ardından da gece 2'de bir kaza olduğunu ve bir kadının çocuğu ile birlikte hayatını kaybettiğini söyleyen Sarıçam, "Çözüm hız sınırı koymak. Hız sınırı düşürülmeli bunun dışında kavşaktaki lambalar da sürücüleri yanıltıyor. Ada etrafındaki yeşil yanıyor ama yol kenarındakinin kırmızı olmasına rağmen sürücü aldanıp hareket ediyor kazalar oluyor" diye konuştu.

"BİR KÖPRÜ OLSA DAHA İYİ OLUR"

Bayram Kurt ise kazalarda insanların öldüğünü belirterek "Bir köprü olsa daha iyi olur" dedi. Yetkililerin bir çözüm bulmasını istediklerini anlatan Yurt, yukarıdan aşağıya gelen araçlar ışığa yetişeyim derken ya insanlara çarpıyor ya da araçlara" dedi.

İlim Yayma Kavşağı'ndaki kazaların, sürücülerin dikkatsizliği ve sabırsızlığından kaynaklandığını anlatan Hüseyin Zorlu ise "Yazık günah can taşıyorlar. Sabırsız insanlar koşuyor. Şoföre de bir şey diyemiyorsun üst geçit yapılırsa kazalar da yaşanmaz" diye konuştu.

"CAN ÖNEMLİ GİDEN CANLAR GERİ GELMEDİ"

Fikriye Çakkal isimli vatandaş kazalarda ihmal bulunduğunu belirterek, çevreyolu geçişlerinde yayaların zorlandığını, her hafta pazara gelirken korktuklarını vurguladı. Yetkililerin bir an önce çözüm bulması gerektiğini söyleyen Çakkal, "Can önemli giden canlar geri gelmedi. Yolu kullanırken tedirgin oluyoruz. Bizim de başımıza gelebilir" dedi.

Kazaların çok olduğu İlim Yayma Kavşağı yakınlarında ikamet eden Gülüfer Ölçer, bir an önce alt geçit yapılması gerektiğini, pazarın kurulduğu günler yoldan yaşlısı genci çok sayıda insanın geçtiğini belirtti. Yaşanan kazaların dikkatsizlikten kaynaklandığına dikkat çeken Ölçer, "Kavşak içindeki ışıkların farklı yanması da en büyük tehlike" diye konuştu.

"2 GÜNDE BİR KAZA OLUYOR"

Kazaların olduğu yerin karşısında ikamet ettiğini ve kazaların basiretsiz yöneticilerin hatalarından kaynaklandığını belirten Alparslan Ceylan ise, şu ana kadar 11 kişinin can verdiğini, iki günde bir mutlaka kaza yaşandığını vurguladı. Bir ay kadar önce yaşanan vinç kazasının pazarın kurulduğu pazartesi gününe denk gelmesi halinde katliam yaşanmış olacağını vurgulayan Ceylan, "Burası Binevler Kavşağı gibi köprülü olmalı. Kazaların çok olmasının başka bir nedeni de kavşaklardaki ışıkların farklı yanması, bilmeyenler hareket ediyor. Ölümlü olmasa da kazalar oluyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ