Vali Çiçek'ten şehit yakınları ve gaziye ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 15 Temmuz şehitleri özel harekat polisleri Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit'in aileleri ile gazi Şerife Özkara'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çiçek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri" kapsamında, hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da "Sen evde kal" diyen çocuklarına karşı gelerek, "Bugün çıkmayacağım da ne zaman çıkacağım" diyerek sokağa çıkan ve gazi olan Şerife Özkara'yı, Develi ilçesi Şahmelik Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Gazi ile bir süre sohbet edip, o gün yaşadıklarını dinleyen Vali Çiçek, mezarı Yeşilhisar ilçesinde bulunan 15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın ailesini ziyaret etti.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Ankara Özel Harekat Başkanlığında görev yaparken şehit edilen Kübra Doğanay'ın ailesi ile bir süre sohbet eden Çiçek, daha sonra şehidin kabri başında dua etti.

Buradan, Bünyan ilçesine geçen Çiçek, 15 Temmuz'da Ankara Özel Harekat Başkanlığında görev yaparken şehit edilen Cennet Yiğit'in ailesi ile bir süre sohbet edip, evlerinin altında bulunan şehit müzesini gezdi, şehidin kabri başında dua etti.

Vali Çiçek, ziyaretler sonunda yaptığı açıklamada, "Onlar sonrasını hiç düşünmediler, 'önce milletim, her zaman devletim' dediler. Kübra ve Cennet kızlarımız, daha nice arkadaşları gibi 15 Temmuz'da milli egemenliğimizi korumak için Türkiye aşkına şehit düştüler. Millet olarak onlara çok şey borçluyuz. Rabbim bizleri onlara mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek'e ziyaretlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit eşlik etti.