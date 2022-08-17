Son dakika haberleri | Kuran kursuna giden çocuklar ambulansları inceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) tanıtımı yapıldı. Minik çocuklar yelek giyip, kep takıp ambulansları incelediler siren çaldılar.

Çocukların dini eğitim almaları noktasında büyük bir öneme sahip olan yaz Kur'an kursları, Düzce'deki tüm cami ve Kur'an Kurslarında devam ediyor. Kursa giden çocuklara dini eğitimin yanı sıra çeşitli aktivitelerde yapılıyor.

Düzce Sağlık Müdürlüğü de Kur'an kursuna giden çocuklara sürpriz hazırladı. Konuralp Bölgesinde bulunan Dar'ul–Kurra Cami'sine giden çocuklar sabah kursa geldiklerinde caminin önünde ambulansları gördüler.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve 112 Acil Sağlık ekibi çocuklara hem ambulansları tanıttılar hem de 112 Acil Numarasının kullanımı ile ilgili bilgiler verdiler. Ambulansı inceleyen çocuklar merak ettikleri soruları sordular, siren çaldılar.

"Bilinçli nesil için eğitimlerimiz devam edecek"

Etkinliğe katılan Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, yaz kuran kursuna giden çocuklara sürpriz yaptıklarını belirterek "Yaz kuran kursuna giden çocuklara 112 ile ilgili faaliyetler yapıyoruz. 112 ile ilgili bilgiler aktarıyoruz. Düzgün çağrı nasıl yapılmalı, asılsız çağrı yapılmaması konusunda bilgiler veriyoruz. Bununla birlikte ambulanslarımızı, UMKE aracımızı tanıtıyoruz ve güzel bir etkinlik geçiriyoruz. Geleceğin büyükleri olacaklar onun için şimdiden onların eğitimine katkı sunmaya çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Çocukların ambulanslara yakın ilgisinin olduğunu bildiren Yasin Yılmaz, "Çocuklar en çok ambulansa binip siren çalmayı istiyorlar, ambulansın içindeki aletlerde çocukların ilgisini çekiyor. Çok mutlu bir gün geçirdiler" dedi.

Okulların açılması ile birlikte eğitimlerin okullarda süreceğini söyleyen Dr. Yılmaz, "Eğitim Öğretim dönemi başladığında da yine aynı faaliyetlerimize devam edeceğiz. Özellikle okullarda 'Yaşama Yol Ver' eğitimleri hem acil eğitimleri hem de acil çağrı merkezi 112 kullanımını bu yaşlarda öğreteceğiz ki ileride daha çok bilinçli nesiller olsun" şeklinde konuştu. Çocuklar düzenlenen etkinlikte hoşça vakit geçirdiler. - DÜZCE