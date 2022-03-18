Son dakika haberi: Edremitli avcılardan Çanakkale şehitleri için tavşanlı pilav hayrı - Haberler

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Son dakika haberi: Edremitli avcılardan Çanakkale şehitleri için tavşanlı pilav hayrı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi: Edremitli avcılardan Çanakkale şehitleri için tavşanlı pilav hayrı

Son dakika haberler... Balıkesir'in Edremit Gümrük Avcılık, Atıcılık, Öğretim, Gençlik Kulübü tarafından Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü ve tüm şehitlerimiz için pilav hayrı düzenlendi.

Balıkesir'in Edremit Gümrük Avcılık, Atıcılık, Öğretim, Gençlik Kulübü tarafından Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü ve tüm şehitlerimiz için pilav hayrı düzenlendi.

Gümrük Avcılık, Atıcılık, Öğretim, Gençlik Kulübü tarafından her yıl Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle düzenlenen tavşanlı pilav hayrı bu yılda kulübün Tuzcumurat Mahallesi Gümrük Meydanı'nda bulunan lokalinde yapıldı.

Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıldönümü ve tüm şehitlerimiz için düzenlenen hayır yemeğinde yaklaşık bin kişilik kazanlar dolusu pilav hazırlanarak dağıtıldı.

Hayıra Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Kazım Arslan, siyasi parti temsilcileri ve kulüp üyeleri ile vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Gümrük Avcılık, Atıcılık, Öğretim, Gençlik Kulübü Başkanı Serkan Can, her yıl geleneksel olarak Çanakkale Zaferi'nin kutlandığı 18 Mart'a denk gelen hafta sonunda tavşanlı pilav hayrı düzenlediklerini belirterek, "Gözünü kırpmadan canlarını vererek bizlere bu kutsal vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Son dakika haberi: Edremitli avcılardan Çanakkale şehitleri için tavşanlı pilav hayrı

Son dakika haberi: Edremitli avcılardan Çanakkale şehitleri için tavşanlı pilav hayrı

Son dakika haberi: Edremitli avcılardan Çanakkale şehitleri için tavşanlı pilav hayrı

Son dakika haberi: Edremitli avcılardan Çanakkale şehitleri için tavşanlı pilav hayrı

Son dakika haberi: Edremitli avcılardan Çanakkale şehitleri için tavşanlı pilav hayrı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Zaferi, Balıkesir, Atıcılık, Edremit, Yerel, Haberler

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