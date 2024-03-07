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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan Ayı Denetimleri

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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte değişen beslenme alışkanlıklarını da dikkate alarak gıda satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte değişen beslenme alışkanlıklarını da dikkate alarak gıda satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yıl boyu gerçekleştirilen gıda denetimleri Ramazan ayının yaklaşmasıyla sıklaştırıldı. Bu çerçevede Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan boyunca vatandaşların güvenli gıda tüketebilmesi için fırın, unlu mamuller, ekmek, tatlı, şekerli mamul, et ve süt ürünleri satışı ve üretimi yapan gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Ramazanda değişen beslenme alışkanlıklarında oluşabilecek durumları da göz önünde bulunduran ekipler, ayrıca, 'Ramazan paketi' adı altında hazırlanan gıda paketlerinin de kontrollerini yaparak gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri kontrol etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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