Sinoplu Kezban Karaman Almanya'da Gördüğü Güneş Enerji Santralini Evinin Bahçesine Kurdu - Haberler

MUSTAFA USTA

Sinop'ta yaşayan Kezban Karaman, yakınlarını ziyaret için gittiği Almanya'da bir evin bahçesinde gördüğü güneş panellerini köyündeki evinin bahçesine kurdurdu.

Sinop'un Gerze ilçesinin Gürsökü köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Karaman, Almanya'da evlerde gördüğü güneşten elektrik üretmeye yönelik sistemi köyünde de kurmak istedi. Köydeki 150 metrekarelik evinin bahçesine güneş panelleri kurduran Karaman, kullandığı elektriği karşılamaya başladı. Karaman, şunları söyledi:

"ŞİMDİKİ DEVİRDE YAŞANMIYOR"

"Ben çocukluğumdan beri bunları ışık olarak gördüm. Sonradan da rüzgar tribünlerini gördüm, tanıdım. Bizim sülalemiz hepsi Almanya'dalar. En son da güneş enerjisini gördüm. Onu da yaptırdım.

Çünkü ihtiyacımız var. İnsanoğlunun ihtiyacı var. Elektrik, su şimdiki devirde yaşanmıyor. Bunun ham maddesi de Allah'tan. Güneşten alıyor işte. Teknolojiyi zaten bulan bulmuş, kolayı kalmış. Az çok elektrikten anlayan bunları kendi evine neden yapmıyor? Niye elektrik parası veriyor? Ben anlayamıyorum yani.

Elektrikten anlayan gençler evlerinin üstlerine yapsalar, elektriklerini üretseler. Bunları devletten bize gelen hatlara bağlıyorlar. O gelen hatlardan elektrik tekrar devlete gidiyor. 2 tane saat var. Yazın 500-600 TL geliyor. Kışında 300-350 TL geliyor. Yetiyor bana yani. Elektrikten anlayan gençler elektrik parası vermesin kendi suçları. Yaptırsınlar evlerinin üstlerine. Koydursunlar paletleri kullansınlar."

Karaman, 2016 yılında kurdurduğu panellerin maliyetinin yaklaşık 25 bin TL olduğunu belirtti.

ANKA / Yerel