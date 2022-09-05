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Sinop haberleri... Sinop Gerze'de 3 Köy Merkez İlçeye Bağlanmak İçin Kaymakamlığa Başvurdu

Yerel Haberler

Sinop haberleri... Sinop Gerze'de 3 Köy Merkez İlçeye Bağlanmak İçin Kaymakamlığa Başvurdu

Sinop haberine göre Sinop’un Gerze ilçesine bağlı 3 köy, yeterli hizmet alamadıkları gerekçesiyle bağlı oldukları ilçeyi değiştirmek için kaymakamlığa başvurdu. Bir köy de aynı taleple gelecek hafta referanduma gidecek.

MUSTAFA USTA

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı 3 köy, yeterli hizmet alamadıkları gerekçesiyle bağlı oldukları ilçeyi değiştirmek için kaymakamlığa başvurdu. Bir köy de aynı taleple gelecek hafta referanduma gidecek.

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Tepealtı, Altınyayla, Türkmen köylerinde yaşayan köy sakinleri, yeterli hizmet alamadıkları gerekçesiyle merkez ilçeye bağlanma talebiyle referanduma gitti. Sandıklardan evet oyu çıkmasının ardından köy muhtarları, Gerze Kaymakamlığı'na başvurdu. Ayrıca Hıdırlı köyünün de gelecek hafta referanduma gideceği öğrenildi. Köylerin hem coğrafi konumu olarak merkez ilçeye daha yakın olması hem de daha sağlıklı hizmet almak adına Sinop merkeze bağlanmak istedikleri belirtildi.

Köylerin başvuruları, kaymakamlığın ardından Sinop Valiliği tarafından değerlendirilerek İçişleri Bakanlığı'na iletilecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

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