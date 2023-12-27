Simav İlçe Müftülüğü'nden Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu

Simav İlçe Müftülüğü personelinden 15 din görevlisi için " Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu"na üçüncü dönem kursiyerlerle devam edildiği bildirildi.

15 Temmuz Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursunun konferans salonunda gerçekleştirilen program 18 Aralık - 29 Aralık 2023 tarihleri arasında devam edecek.

Programda İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Vaizler Mustafa Bektaş, Bayram Maraşlı ve Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş öğretici olarak görev alıyor.

Kursun ikinci haftasında kursiyerler, kendi vaazlarını hazırlayıp İlçe Müftüsüne ve diğer kursiyerlere yaklaşık yarım saatlik bir vaaz sunumu yapacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Müftüsü Hasan Serçe, "Vaaz seminerini iki grubumuz ile tamamlayıp üçüncü grup ile eğitime başladık. Din Görevlilerimizin kendi camilerinde ve görevlendirildiği yerlerde daha etkili vaaz yapabilmeleri ve vaaz becerilerini geliştirmeleri amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından başlatılan seminerleri biz de ilçemizde başlattık. Bir çok personelimizi bu seminerlere peyderpey dahil edip seminerlerimizden istifade etmesini sağlamayı planlıyoruz. Hayırlara vesile olmasını niyaz ederim" dedi. - KÜTAHYA