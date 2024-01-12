Simav İlçe Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitleri Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursunda 5 öğrenci hafızlıklarını tamamladı

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitleri Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi alan aynı zamanda İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu Hafızlık Proje Sınıfında öğrenim gören 5 öğrenci daha hafızlıklarını tamamladı.

Son derslerini İlçe Müftüsü Hasan Serçe'ye veren Miraç Demirci, Ramazan Berat Ünal, Muhammed Enes Bozkurt, Enes Gönen ve Taha Muhammed İşler isimli öğrenciler hafızlıklarını tamamlamış oldular.

15 Temmuz Şehitleri Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursunun alt katındaki eski Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen hafızlık merasimi programına İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Kur'an Kursu Öğreticileri, hafızlığını tamamlayan 5 öğrenci ve Kur'an Kursunda yüzüne okumaya ve hafızlığa devam eden diğer öğrenciler katıldı.

Günün anısına hazırlanan ve üzerinde hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu pastanın kesimi, ikramı ve öğrencilere verilen hediyelerle program sona erdi.

Müftü Hasan Serçe, hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri, ailelerini ve hocalarını tebrik ederek, öğrencilere başarılar ve hayırlı ömürler diledi. - KÜTAHYA