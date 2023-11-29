Simav'da 3 Kur'an Kursu öğrencisine Hafızlık Belgesi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hafızlık sınavında başarılı olan Simav İlçe Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitleri Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursunda eğitim gören 3 öğrenci hafızlık belgelerini teslim aldı.

15 Temmuz Şehitleri Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencileri, Ahmet Faruk, Selimhan Akkurt ve Salih Türit İlçe Müftülüğüne gelerek İlçe Müftüsü Hasan Serçe'den Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen Hafızlık Belgelerini teslim aldılar.

Simav Merkez Kur'an Kursları Dernek Başkanı Bilal Çakmak, Kur'an Kursu Öğreticileri Muhammed Damar, Abdullah Saka, Sedat Eröz ve hafız öğrencilerin ailelerinin katıldığı belge töreninde konuşan İlçe Müftüsü Hasan Serçe, "Hafızlık müessesesi bizim çok önem verdiğimiz bir müessesedir. Hafızlık Kur'an Kurslarımızda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye devam eden veya Kur'an Kurslarımıza yeni başlamış olup Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenen ve okumayı hızlandırmak için çalışan 150'ye yakın öğrencimiz var. Kur'an Kurslarımıza ve öğrencilerimize elimizden gelenin en iyisi ile destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz. Hafızlıklarını tamamlayıp belgelerini almaya hak kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, hocalarına ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA