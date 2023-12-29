Silopi'de kadınlar Pençe-Kilit şehitleri için mevlit okuttu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Pençe-Kilit Hareket bölgesinde şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Silopi'de 1 Nolu Aile Destek Merkezi'nde Pençe-Kilit Hareket bölgesinde şehit olan 12 asker için mevlit okunarak dua edildi. Kadınların iştirak ettiği programda, mevlit ile Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler ve Türk Silahlı Kuvvetleri için dua edildi.

1 Nolu Aile Destek Merkezi Koordinatörü Aylin Ökten, "Kadınlarımız ile beraber Pençe-Kilit hareket bölgesinde şehit olan kahraman 12 askerimizin ruhuna mevlit verdik, Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar ettik. Mehmetçiklerimize kurşun sıkan, ülkemizi bölme ve iç huzurunu bozma gayesi taşıyan bölücü terör örgütünü Kürt kadınları olarak en sert şekilde kınıyoruz. Dualarımız, terörle mücadele eden kahraman ordumuzda beraberdir." dedi - ŞIRNAK