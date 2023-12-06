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Siirt İtfaiye Müdürlüğü, Kurtalan'da Çimento Fabrikası Personeline Yangın ve Kurtarma Eğitimi Verdi

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Siirt İtfaiye Müdürlüğü, Kurtalan ilçesinde bir çimento fabrikasında çalışan personele yüksek katlardan tahliye, yangın ve kurtarma eğitimi verdi. Acil durum ve afet anında neler yapılması gerektiği konusundaki eğitimin ardından işçilerin katılımıyla tatbikat düzenlendi.

Siirt İtfaiye Müdürlüğü, Kurtalan ilçesinde bir çimento fabrikasında çalışan personele yüksek katlardan tahliye, yangın ve kurtarma eğitimi verdi.

Acil durum ve afet anında neler yapılması gerektiği konusundaki eğitimin ardından işçilerin katılımıyla tatbikat düzenlendi. Hazırlanan senaryo gereği çalan alarmla yangın çıktığını belirtilerek, işçilerin fabrikayı tahliyesi istendi. Bir anda çalıştıkları bölümde işini bırakan işçiler, fabrika bahçesinde oluşturulan toplanma alanına gitti.

İtfaiye ekipleri tarafından yakılan yangına, söndürme araçları ve yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgi verildi. Yapılan durum değerlendirmesinin ardından tatbikat sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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