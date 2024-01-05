Seferihisar Belediyesi, Ata Ekmeğini Liselerde Tanıtıyor

Seferihisar'ın atalık buğdayı topan karakılçıktan yapılan Ata ekmeği, Tübitak 4006 projesi arasına girdi. Seferihisar Belediyesi Ata Ekmeği'ni liselerde tanıtarak geleneksel tarım ürününü yeni nesiller arasında yaşatmayı hedefliyor.

TÜBİTAK'ın 2023 yılının projeleri arasında sunulan "Ata Ekmeği" liseli öğrenciler arasında da merak uyandırdı. Ata ekmeğinin elde edilme ve üretim süreci aynı zamanda özellikleri yönünden zenginliği tartışılan bir konu oldu.

Ata Ekmeği'ni anlatmak üzere, Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne konuk olan Seferihisar Belediyesi'nin Tarım Danışmanı Tuncer Beybağ, öğrencilere sunum gerçekleştirdi. Ata ekmeğini öğrencilere ikram eden Beybağ, sunumun ardından gençlerin sorularını da yanıtladı. Beybağ, "Okulun gastronomi kulübünün Tübitak yarışmasına katıldığı bu konu ile ilgili anlattıklarım çok kıymetli. Umarım gençlerimizin bilinçlenmesine katkım olmuştur" sözlerini ekledi.

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