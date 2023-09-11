Seferihisar'da Kurtuluş Coşkusu

Seferihisar'ın kurtuluşunun 101'inci yılı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Seferihisar Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen çelenk sunma törenine, Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olcaş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Merkez Eğitim Alay Komutanı Albay Enver Öztürk katıldı.

Atatürk Meydanı'nda Seferihisar Belediye Bandosu'nun gösterisi ile başlayan tören, Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olcaş ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in çelenk sunması ile devam etti. Törene, vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yaptığı konuşmada, "Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki ordunun ve Seferihisar halkının verdiği mücadele ile bugün bu meydanda, Seferihisar'ın bağımsızlığının 101. yılını kutluyoruz. Bu cennet vatan uğruna, bir olmaktan, biz olmaktan asla, vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Kurtuluş günü kutlamaları, akşam Seferihisar Pazaryeri Otopark'ında saat 20.00'de Zeynep İde ve saat 21.00'de Buray konseri ile devam edecek.