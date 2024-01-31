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Şap Hastalığına Karşı Hayvanlara Aşılama Şart

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Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, şap hastalığının hayvanlara rüzgarla bile bulaşma özelliği olduğunu belirterek, üreticilere hayvanlarını aşılama tavsiyesinde bulundu.

Şap hastalığına karşı hayvanlara aşılama şart

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rüzgar:

"Bu hastalığın rüzgarla bile bulaşma özelliği var"

"Hayvan başka ilden geliyorsa veteriner sağlık raporu olması gerekiyor"

ANTALYA - Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığında aşılamanın önemine değinen Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, bu hastalığın rüzgarla bile bulaşma özelliği olduğunu belirterek üreticilere hayvanlarını aşılama tavsiyesinde bulundu.

Şap hastalığı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen bakteriyel bir hastalık olarak öne çıkıyor. Bu hastalıkla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ciddi önleyici tedbirler almaya devam ediyor. Son olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir aşılama sistemi geliştirdi. Buna göre, ülke genelinde 29 Ocak'tan 31 Mart'a kadar bütün hayvanlara ücretsiz şap aşısı yapılacak.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, geçtiğimiz günlerde başlayan aşılama zamanının üreticiler ve hayvanlar için önemli olduğunu belirtti. Şap hastalığının hayvancılık sektörüne darbe vurduğunu vurgulayan Rüzgar, "Şap çok tehlikeli bir hastalık. Çok büyük bir verim kaybına neden oluyor. Ekonomik olarak hayvancılığa darbe vuruyor. Bunun için bakanlık, il, ilçe müdürlükler ve veteriner hekimler olarak sürekli yol, işletmeleri, hayvan pazarlarını ve kesimhaneleri sürekli kontrol ediyoruz. İl ve ilçe dışına sevki yapılacak bütün hayvanların şap hastalığına karşı bütün aşılarının yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz. Sevkiyatları buna göre izin veriyoruz. Şap aşısı yapılmamış hiçbir hayvanı ilçe dışına göndermiyoruz. Şap, yedi türü olan bir hastalık. Ülkemizde görülen tipleri var. Bunlarla ilgili bakanlık ve şap enstitüsü aşılarını geliştirdi. Biz de bu aşıları veteriner hekimler eşliğinde hayvanlara yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu hastalığın rüzgarla bile bulaşma özelliği var"

Mahallelerde ve köylerde vatandaşların büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının yer aldığı ahırlarının girişlerinde şap hastalığına karşı birtakım önlemler alması gerektiğine dikkat çeken Rüzgar, şöyle konuştu:

"Veteriner hekimler her işletmeye girdiklerinde hijyene dikkat ediyorlar. Kontrollerde ayrı enjektör kullanıyorlar. Vatandaşlar kendilerince haralarının veya hayvan barınaklarının girişlerine dezenfektan çukuru oluşturmalılar. Girip çıkarken çizmelerini dezenfekte etmeleri gerekiyor. Mahallede veya köyle dolaşıp eve girdikleri zaman bu hastalığı bulaştırabilirler. Bu hastalığın rüzgarla bile bulaşma özelliği var. Üreticilerin çok dikkat etmeleri gerekiyor. Veteriner hekimler gerekli eğitimi ve bilgilendirmeyi yapıyorlar. İşletmelere gittiklerinde özellikle şap hastalığı konusunda üreticileri bilgilendiriyorlar."

"Hayvan başka ilden geliyorsa veteriner sağlık raporu olması gerekiyor"

Son olarak üreticilerin büyükbaş veya küçükbaş hayvan satın alacağı zaman şap aşısının olup olmadığını kontrol ettirmesi gerektiğine değinen Rüzgar, "Vatandaşlar özellikle aşısı ve kontrolleri yapılmamış hayvanları ahırlarına almamalılar. Hayvan alacaklarsa ilçe müdürlüğümüze gelerek aşı ve sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığını sormaları gerekiyor. Hayvan başka ilden geliyorsa veteriner sağlık raporu olması gerekiyor. Bu rapor şap aşısı yapılmamışsa verilmiyor. Vatandaşlar ahırlarda başka hayvanlarla teması engellemeliler. Yılda üç defa vatandaşlar mutlaka şap aşılarını hayvanlarına yaptırmalılar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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