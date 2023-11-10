Şanlıurfa'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı düzenlendi

ŞANLIURFA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 85. yılında Şanlıurfa'da saygıyla anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında yurt genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da saygıyla anıldı. Saat 09.05'te tüm yurtta sirenler çaldı ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı çerçevesinde Osmanbey Şehitliğinde il protokolünün katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Erinç Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, kamu, kurum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Şanlıurfa Vali Yardımcısı Erinç Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törenin ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar şehitlik anıtına karanfil bıraktı.

Program, şehitlik ziyaretinin ardından sona erdi.