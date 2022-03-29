Sancaktepe'de Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu gerçekleşti

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Sancaktepe, bağımlıkla mücadeleye kilitlendi. 26 Mart Cumartesi günü, gün boyunca üç ayarı oturumda bağımlılık konusu ele alındı.

Sancaktepe Kaymakamlığı, Sancaktepe Belediye Başkanlığı, Temiz Toplum Derneği Sancaktepe Şubesi ve STK'larında iştirak ederek hazırlamış olduğu programda sabahki sempozyum ve panelde 'Her İnsan Bir Dünyadır' ve öğleden sonraki iki oturumda da 'Temiz Toplum Yolunda Sancaktepe' çalıştayları gerçekleştirildi.

Temiz Toplum Derneği Sancaktepe Şubesi, Sancaktepe Kaymakamlığı ve Sancaktepe Belediyesinin organize ettiği Sancaktepe Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 'Her İnsan Bir Dünyadır' Sempozyumunda sırasıyla Uzm.Klinik Psikolog Zeliha Gündebahar, Psikolojik açıdan bağımlılık, Arşiv Uzmanı/ Tarihçi Savaş Songur tarihte bağımlılık ve getirdiği felaketler, Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu bağımlılık çeşitleri ve hekimlerin bakışı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit tıbbi açıdan bağımlılık konusunu ele aldılar. Öğleden sonra yapılan Kamu ve STK'lar çalıştayında sırasıyla Sancaktepe Yeşilay Başkanı Dr. Abdullah İnan, özel sağlık hizmetleri konusunda Op. Dr. Mustafa Altun, Sancaktepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Kılıç, Sancaktepe Temiz Toplum Derneği Anne Hareketi Lideri Yeşim Kocabaş, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur, Sancaktepe İlçe Müftüsü Muammer Turan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubeden emniyet yetkilileri madde bağımlılığı hakkında katılımcılara geniş sunup yaptılar. Üçüncü oturumda Sancaktepe İlçesi 19 mahalle muhtarları, mahalleleri hakkında bağımlılık ile ilgili düşüncelerini aktardılar.

Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, anlamlı insani noktadan hazırlanmış programdan memnuniyetini ifade ederek,"Devletimiz güçlüdür. Devletleri güçlü yapan STK'ların da inisiyatif almasıdır. Cağımızın getirdiği zorluklardan birisi ve bağımlılıktır. Her gecen gün bağımlılık çeşitlerinde artmaktadır. Artık bu alanlarda da profesyonel desteklere ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "Temiz Toplum Derneği toplumsal bir ihya hareketi"

Sempozyum ve çalıştaya geniş destek vererek önemini vurgulayan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "Sempozyum ve çalıştay konusu önüme geldiğinde doğasıyla, deniziyle, çevresiyle kirlenen dünyamızın giderek insan odaklı bir çoraklaşmaya gittiğini gördüğümüz için böylesi anlamlı bir projeye imza atan herkesi tebrik ediyorum. Belediyemizin bu yöndeki destek ve faaliyetlerimiz ile yanlarındayız. Temiz Toplum Derneği toplumsal bir ihya hareketi olduğunu, insani yönüyle geleceğe temas edebileceğini görüyorum" dedi.

Temiz Toplum Derneğinin Türkiye çapında 73 ilde lider temsilcileriyle şubeleşmeye gittiği, toplumun bu ihtiyacının karşılamak üzere bilinçlendirme çalma ve çalıştaylarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edeceğini sempozyum ve çalıştay oturumu sonrası bildiri ve konuşmaları kitap halini alınacağı müjdesi verildi. - İSTANBUL