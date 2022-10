Samsun haberi... Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç: Devletin Balıkçıdan Kdv Almaması Lazım

Samsun haberi: Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Balıkçı, şu an çalışarak iflas ediyor. Şu an denizdeki balıkçının yüzde 80’i mazot parasını alamıyor. 25 lira palamudun tanesi. Mazotun şu an litresi 23 lira. 2 lira, mazotta bize ÖTV var. Biz, sezon açılışında, ‘Şu sıkıntıyı atlatana kadar KDV’yi bizden almayın’ dedik ama alıyorlar. Şu an devletin balıkçıdan KDV almaması lazım" dedi.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, balıkçıların artan maliyetler nedeniyle yaşadığı sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Malkoç, şunları söyledi:

"İSTANBUL'DAN SAMSUN'UN NAKLİYESİ 35-40 BİN LİRA"

"Balıkçı, şu an çalışarak iflas ediyor. Şu an denizdeki balıkçının yüzde 80'i mazot parasını alamıyor. 25 lira palamudun tanesi. Mazotun şu an litresi 23 lira. 2 lira, mazotta bize ÖTV var. Biz, sezon açılışında, 'Şu sıkıntıyı atlatana kadar KDV'yi bizden almayın' dedik ama alıyorlar. Şu an devletin balıkçıdan KDV almaması lazım. 20 lira boş kasa. Eskiden bizim mazotumuz ucuzdu, yarı yarıyaydı. Geçen sene 4 lira 75 kuruşa mazot aldık. Bu sene 25 liraya mazot aldık. Aradaki farkı görün. Ağlar, yüzde 200 arttı. Bütün masraflarımız yüzde 200 arttı. Balık, geçen seneden daha düşük. Bu sene palamudun fiyatları olsun, bütün balıklarda aynı o vaziyetteyiz. Balıkçı, gerçekten çok balık var ama ayakta duramıyor. Somonun kilogramı 100 lira, hiç aşağı inmiyor. Somon mu yersin, palamut mu yersin? Balıkçı sahipsiz. Balıkçı, temsilciyim ama ağlanacak durumumuz var. Sahibimiz yok. 'Palamudu şu fiyattan aşağı satın' diyemiyoruz. Balıkçının gerçekten çok büyük bir sıkıntısı var. Hepsinin borcu var. Bu kadar bolluğun içerisinde bu sene kimse borcunu ödeyemeyecek. Benim 6 tane teknem var. Bin 200 litre, bin 500 litre, tekne başı biz mazot alıyoruz. 4 bin litre mazot 100 bin TL. İstanbul'dan Samsun'un nakliyesi 35-40 bin lira. Adam 600-700 kasa balık koyuyor arabaya, dünya nakliye biniyor. Bir tane boş kasa 20 lira.

"HERKES ÇEKLERLE MAZOT ALDI"

Şu an palamudun tanesinin 50 lira olması lazım, somon balığına karşılık. Somonun kilogramı 70-80 lira olduğu zaman palamudun kilogramının 150 lira olması lazım, çünkü hakiki deniz balığı. Onu da almıyor kimse ama onun da fiyatı aşağıya düşmüyor. Bizim balık ele düştü. Şu an 1 kilo 200 gram balığın tanesi 25 lira. Tezgahlarda da 30-40 liraya satıyorlar. 1 kilo 200 gram balık… Geçen sene bu balıklar 70, 80, 100 liraydı tanesi. Mazot beş kat arttı. Gerçekten balıkçının durumu zor. Devlet, lütfen bizden KDV'yi almasın. Şu sıkıntılar düzeldiği zaman alsınlar. Dünya ihracat oluyor balıkçılıktan. Bir taraftan kaybedecek devlet, ama bir taraftan da alacak. Balıkçı bu vaziyette denize çıkamıyor. Biraz palamut bol oldu diye şimdi tutuyorlar, ayakta duruyorlar. Bir ay sonra herkes zor durumda olacak. Herkes çeklerle mazot aldı. Bizim görüşümüz böyle."