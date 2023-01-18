Samsun'da Vatandaşlar Doğal Gazda Yüzde 12 İndirim Yapılması İçin Eylem Yaptı

Samsun’da CHP İlkadım İlçe Örgütü, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, doğal gazda yalnızca İstanbul’da konutlara yüzde 12 indirim yapılmasını protesto etti. CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Telatar, “Demek ki İstanbul gibi ülke nüfusunun 5'te 1'inin yaşadığı dünyanın sayılı metropolünde EPDK’nın doğal gaz tarifelerinde indirim mümkün olabiliyormuş. İstanbul’da olduğu gibi Samsun’da da doğal gazda yüzde 12'lik indirim istiyoruz" dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'da CHP İlkadım İlçe Örgütü, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, doğal gazda yalnızca İstanbul'da konutlara yüzde 12 indirim yapılmasını protesto etti. CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Telatar, "Demek ki İstanbul gibi ülke nüfusunun 5'te 1'inin yaşadığı dünyanın sayılı metropolünde EPDK'nın doğal gaz tarifelerinde indirim mümkün olabiliyormuş. İstanbul'da olduğu gibi Samsun'da da doğal gazda yüzde 12'lik indirim istiyoruz" dedi.

Samsunlu vatandaşlar, SAMGAZ binası önünde toplanarak doğal gazda indirimin yalnızca İstanbul'daki konutlara yapılmasını protesto etti. İstanbul'da konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatına yüzde 12 indirim yapılmasını SAMGAZ binası önünde toplanarak protesto etti. CHP İlkadım Örgütü, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katıldığı protestoda açıklamayı CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Telatar yaptı. Telatar, şunları söyledi:

"İNSAFSIZ ZAMLAR YAPILDI"

"Bu yıl şu ana kadar kara kış yüzünü göstermedi ancak doğal gaz faturalarımız ve kombilerimizden kaynaklanan elektrik faturalarımız bize kara kışı yaşatıyor, ev bütçelerimizi sarsıyor. Konutlarda kullandığımız doğal gazda son bir yılda yapılan zam oranı yüzde 120'yi buldu. Geçen ocak ayında bin TL olan doğal gaz faturamız şimdi 2 bin 200 TL oldu. Ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından 1 Ocak 2023 itibarıyla doğal gaz hizmet bedellerine de yüzde 84 zam yapıldı. Doğal gazla birlikte 2021 yılı sonundan itibaren elektrik fiyatlarına da insafsız zamlar yapıldı. Son 13 ayda sanayide elektrik tarifleri yüzde 325 artarken, ticarethanelerde yüzde 200'lerin çok üzerinde artışlar yaşandı. Tüm bu enerji zamları gıdadan, giyime, ulaşımdan barınmaya yaşamın her alanında saman alevi gibi yayıldı. Yangın evimizin içini sardı.

"ENFLASYON RAKAMLARI BAŞKA ÜLKENİN GİBİ AÇIKLIYOR"

3 Ocak'ta enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre enflasyon aylık yüzde 1,18, altı aylık yüzde 15,4 ve yıllık 64,27 olmuştur. Enerji fiyatlarındaki artışlara bakılırsa bu rakamlar ülkemiz için doğru olamaz, olsa olsa TÜİK başka bir ülkenin enflasyon verilerini açıklamış olmalı. Günlük yaşantımızın gerçekleriyle bağlarını koparmış AKP iktidarının, TÜİK rakamlarını baz alarak asgari ücrete, memur ve emeklilerin maaşlarına yaptığı zam oranları ise TÜİK'in enflasyon oranlarının bile çok gerisindedir. TÜİK, kamu emekçilerimizin, emeklilerimizin durumu ortadayken bizimle adeta alay ediyor.

"DOĞAL GAZA YÜZDE 12 İNDİRİM İSTİYORUZ"

Sahte rakamlarla gerçek yoksulluğu yaratıyor. Dar gelirliler, çalışanlar, emekliler TÜİK'in yalanlarına kurban ediliyor. Tüm bunlar olurken bir de gördük ki EPDK doğal gazda sadece İstanbul için yüzde 12 oranında indirim kararı aldı. Demek ki İstanbul gibi ülke nüfusunun 5'te 1'inin yaşadığı dünyanın sayılı metropolünde EPDK'nın doğal gaz tarifelerinde indirim mümkün olabiliyormuş. Şimdi buradan çağrıda bulunuyoruz, haykırıyoruz; Samsunluların da ısınmaya hakkı var. İstanbul'da olduğu gibi Samsun'da da doğal gazda yüzde 12'lik indirim istiyoruz. Bugün asgari ücretli bir vatandaşımız maaşının 4'te 1'ini elektrik ve doğal gaz faturalarına ödüyor. Bu soğuk kış günlerinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın nefes alması neden düşünülmüyor? Ayrıca ocak, şubat ve mart aylarında tahakkuk edecek doğal gaz faturalarımızın haziran sonuna kadar ertelenmesini istiyoruz. Bu sese kulak verin. Bu ses, zamların altında ezilen halkın sesidir."