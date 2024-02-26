Reyyan 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencileri Yardım Topladı

Aydın'ın Söke ilçesindeki Reyyan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim alan minik öğrenciler kumbaralarında biriktirdikleri paraları yardıma muhtaç çocuklar için bağışladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 4-6 yaş Kur'an kursları, milli ve manevi değerleri yüksek, çağa iyilik ile yön verecek, vatan, millet ve ümmet bilincinin yerleştiği nesiller yetiştirmeye devam ediyor. Reyyan 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri de tüm bu amaçlar doğrultusunda aldıkları eğitim ile kumbaralarını yardıma muhtaç çocuklar için biriktirdi. Kurs öğreticileri Güler Aydın ve Gülfer Çekili öncülüğünde kumbaralar, ilçe müftülüğüne yapılan ziyarette teslim edildi.

İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru'nun makamında ağırladığı öğrenciler, kumbaralarında birikenleri bizzat teslim ederek cömertliğin ve paylaşmanın heyecanını yaşadılar. Yardıma muhtaç olanları düşünmenin çok büyük bir iyilik olduğunu belirten İlçe Müftüsü Doğru, bu davranışlarından dolayı her bir öğrenciye ve onların yetişmesinde en büyük paya sahip ailelerine ve kurs öğreticilerine teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin sonunda İlçe Müftüsü Doğru tarafından yardım makbuzları kurs öğreticilerine teslim edilmesinin ardından, öğrencilere ikramda bulunuldu. - AYDIN