Anadolu Üniversitesi Rektörü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 asker şehit oldu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, sosyal medya hesaplarından "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allahtan rahmet yaralanan askerlerimize acil şifalar, tüm milletimize sabırla diliyorum. Aziz milletimizi başı sağ olsun" dilediği bir paylaşımda bulundu. - ESKİŞEHİR